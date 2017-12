„Antivaccinarea poate deschide ușa multor boli!“ Ce spun autoritățile?

Autorități din România - fie că vorbim despre Guvern, fie că vorbim despre specialiști în domeniul medical -, cu toții s-au arătat mai hotărâți ca oricând în ceea ce privește implementarea unei legi a vaccinării care, teoretic, ar trebui să pună capăt numeroaselor cazuri de rujeolă din țara noastră, situație care a pus pe jar și oficiali ai Organizației Mondiale a Sănătății (OMS). În țara noastră au fost semnalate 4.881 de cazuri de rujeolă în 38 de județe ale țării și 22 de decese (niciun copil nu a fost vaccinat, așa că au murit în urma complicațiilor date de boală). Neîncrederea în imunizare este cea care a dus la starea de fapt, așa că autoritățile au o misiune extrem de grea - să demareze campanii de informare impecabile, mai mult decât convingătoare. Și asta nu este tot; trebuie rezolvată urgent și problema aprovizionării fără discontinuități cu vaccinuri. Premierul Sorin Grindeanu a declarat joi, 27 aprilie, că, înainte de a gândi campanii de informare sau obligativități în legătură cu vaccinarea, autoritățile trebuie să se asigure că acele vaccinuri există și sunt disponibile pe piață, în caz contrar se ajunge la o situație ridicolă. Și totuși, el este 100% hotărât să rezolve această problemă o dată pentru totdeauna! ”Este o situație care nu mai poate fi tolerată sau acceptată. Este inadmisibil ca în România să existe an de an crize multiple din cauza lipsei repetate a vaccinurilor. Este inadmisibil pentru că această situație a adus suferință acelor familii ai căror copii au murit de rujeolă. Nu există nicio scuză pentru aceste drame. Sau pentru faptul că am ajuns să raportăm situații în care pe anumite tipuri de vaccinuri doar 1 din 2 copii mai este imunizat”, a declarat Grindeanu. El a mai spus că viața unui om, a unui copil ”nu trebuie să depindă de soartă sau de o ladă frigorifică” în care să i se aducă vaccinul necesar de peste hotare. ”Soluțiile trebuie găsite aici, iar eu și colegii mei din Guvern am decis să facem din acest lucru o prioritate. (...) Vreau să stabilim direcții clare de acțiune care să asigure predictibilitate, flexibilitate și continuitate în procesul aprovizionării cu vaccinuri”, a spus premierul. Multe dintre probleme ar putea fi rezolvate prin implementarea unei legi a sănătății. În acest sens, ministrul Sănătăţii, Florian Bodog, a declarat că legea vaccinării nu prevede sancţiuni pentru părinţi, ci o referire la rele tratamente aplicate copilului, afirmând că, dacă un copil moare din cauza deciziei părintelui de a nu îl vaccina, acesta poate fi acuzat de rele tratamente. Demnitarul din Sănătate a dat asigurări că, atunci când legea vaccinării va ieşi din Parlament, toate stocurile de vaccinuri vor fi asigurate. Directorul regional al Biroului pentru Europa al Organizației Mondiale a Sănătății, dr. Zsuzsanna Jakab, a declarat că rubeola și rujeola pot fi și trebuie să fie eliminate în România, iar încrederea în imunizare trebuie să crească. ”Sunt încântată de implicarea Guvernului, a Parlamentului de a soluționa această problemă și de a reduce rujeola și rubeola în România. (...) În ultimii ani imunizarea a salvat foarte multe vieți ale copiilor și aceasta este prima măsură de prevenție, cea mai importantă măsură de prevenție pe care o avem la îndemână. (...) Trebuie să continuăm imunizarea persoanelor în multe regiuni ale lumii. Trebuie să creștem încrederea în imunizare. Mitul antivaccinării poate duce la refuzul oamenilor de a se vaccina, dar în același timp poate deschide ușa anumitor boli. (...) Trebuie să continuăm să ducem la bun sfârșit acest demers, să eliminăm aceste boli. Trebuie să ne asigurăm că România se alătură celorlalte state care au reușit această eliminare”, a spus directorul regional OMS la Conferința ”Vaccinarea: o problemă de sănătate publică. Copii, dincolo de cifre”, organizată la Palatul Parlamentului. Potrivit acesteia, cea mai mare epidemie de rujeolă din ultimii ani a fost înregistrată în România. Legea vaccinării se află în dezbatere publică până în 20 mai.