„Apă condiţionată“ pentru delfini

De la an la an, delfinii găzduiţi la Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii (CMSN) au parte de condiţii din ce în ce mai bune, iar seria îmbunătăţirilor este departe de a se opri, în contextul în care situaţia „cazării“ mamiferelor de la Constanţa este sub cea din alte ţări. Prin urmare, Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) are în vedere mai multe proiecte pentru modernizarea Delfinariului, pentru a-l face să devină unul dintre cele mai moderne. Proiecte majore sunt pregătite, unul dintre ele vizând achiziţionarea şi instalarea cât mai rapidă a unui sistem performant de condiţionare şi filtrare a apei pentru cele două bazine ale Delfinariului. Banii vor ajunge la Delfinariu prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria 2014 - 2020. Planul e ca Acvariul de la Varna şi Delfinariul din Constanţa să le ofere vedetelor acvatice o apă cu proprietăţi asemănătoare celor găsite în mediul natural şi cu o temperatură constantă de 22 de grade Celsius. Programul se numeşte Delphy şi va aduce la Constanţa 1,3 milioane de euro, iar partea bulgară va beneficia de 300 de mii de euro. „Proiectul pe care îl vom derula în perioada următoare completează, de fapt, investiţiile care s-au făcut deja la Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii“, a declarat directorul CMSN, Adrian Bîlbă. Prin intermediul aceluiaşi program transfrontalier CMSN a modernizat Microrezervaţia, aducând la Constanţa nu mai puţin de jumătate de milion de euro.

MAI MULŢI BANI? Proiectul implementat la CMSN este doar unul dintre cele 28 de proiecte transfrontaliere care s-au derulat în perioada 2007-2013 în judeţul Constanţa în parteneriat cu diferite oraşe din Bulgaria. Rezultatele acestui proiect au fost urmărite însă de reprezentanţii Comisiei Europene, care au fost prezenţi la Constanţa zilele trecute la Conferinţa anuală privind stadiul implementării Programului de Cooperare România - Bulgaria. Oficialii europeni au spus că pentru perioada următoare se aşteaptă accesarea mai multor bani europeni prin proiecte transfrontaliere.