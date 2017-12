Argintul Olimpiadei Internaţionale de Astronomie a fost obţinut de o elevă de la Liceul “Ovidius”

Constănţeanca Miruna Oprescu are 14 ani şi este elevă în clasa a VIII-a la Liceul Teoretic “Ovidius”. Cînd era clasa a VI-a, ea şi-a descoperit pasiunea pentru fizică. “Mai întîi şi-a arătat disponibilitatea de a participa la olimpiada de fizică, unde a obţinut locul I la faza judeţeană. La nivel de gimnaziu nu a existat şi o fază naţională, dar eleva Oprescu a dorit să facă performanţă şi a început să studieze astronomia”, a declarat profesorul de Fizică de la “Ovidius”, cel care a iniţiat-o pe Miruna Oprescu în tainele astronomiei, Cristinel Maga. La sfîrşitul clasei a VI-a, Miruna a obţinut locul întîi la olimpiada de astronomie, faza judeţeană, şi s-a calificat la faza interjudeţeană, unde a obţinut o menţiune. După etapa naţională a fost cooptată în lotul olimpic şi s-a pregătit intens, alături de alţi copii. La sfîrşitul pregătirii însă, nu s-a calificat pentru a reprezenta România la un concurs internaţional. După încă un an şcolar, a obţinut din nou locul I la olimpiada naţională de fizică şi a participat şi la olimpiada naţională de astronomie. “Această elevă obţinuse şi locul I la faza judeţeană a olimpiadei de matematică, însă, avînd în vedere că fazele naţionale la matematică şi fizică s-au ţinut în acelaşi timp, a trebuit să aleagă între cele două discipline şi a ales fizica”, a mai spus Cristinel Maga. La olimpiada naţională de astronomie, Miruna Oprescu s-a confruntat chiar cu foştii ei colegi, membri ai lotului naţional. “A concurat cu ei, s-a clasat prima şi a mai susţinut un examen de baraj, iar la final a fost calificată pentru Olimpiada Internaţională de Astronomie”, a mai spus Cristinel Maga. Olimpiada Internaţională de Astronomie s-a desfăşurat în perioada 18-19 noiembrie în India, la Bombay. Miruna Oprescu s-a confruntat cu concurenţi din ţări cu tradiţie în domeniu, precum Rusia, China, Italia, India. “Miruna s-a comportat foarte bine la probele care au ţinut de pregătirea ei teoretică şi ceva mai slăbuţ la observaţional, pentru că noi nu dispunem, deocamdată, de instrumentele necesare. Dar sîntem pe un drum bun în acest sens, adică în perspectiva achiziţionării unui telescop pentru şcoala noastră, şi sperăm că vom progresa şi la partea practică”, a mai spus Maga. Constănţeanca a trecut cu brio probele teoretice de cunoştinţe din domeniul astronomiei, a fost depunctată la partea de observaţii, dar a compensat la cea de-a treia probă din concurs, care prevedea calculări de traiectorii, întocmirea de grafice, fază la care s-a descurcat de minune. “În domeniul matematicii, Miruna Oprescu este la nivel de clasa a XI-a, ea descurcîndu-se excelent cu elementele de analiză matematică şi, în general, operează cu elemente de matematică superioară”, a mai spus Maga. Eleva a fost premiată cu argint la Olimpiada de Astronomie din India şi, după un zbor obositor, a ajuns aseară pe Aeroportul Henri Coandă din Bucureşti. Tatăl Mirunei a declarat că fata rămîne o noapte în capitală, pentru a se odihni, şi că cel mai devreme va ajunge la şcoală mîine. “Miruna a fost un copil care ne-a bucurat încă din clasa a V-a cu rezultate la olimpiade. Ambiţioasă, veselă, dar, în acelaşi timp, foarte muncitoare. Credem că se află la început de drum şi este un copil care face cinste liceului nostru. Totodată, ea demonstrează că dacă vrei ceva cu adevărat poţi obţine şi, cu certitudine, este o stea în acest domeniu, al astronomiei”, a declarat directorul Liceului Teoretic “Ovidius”, Anghel Cristina. Colegii din şcoală o aşteaptă pe Miruna mîine, la ora opt, să le povestească despre India şi despre experienţa trăită la acest concurs internaţional.