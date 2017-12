Artişti de valoare într-un spectacol de muzică şi poezie

O manifestare culturală deosebită, care a marcat, totodată, lansarea oficială în peisajul artistic de la malul mării a asociaţiei culturale „Opera Viva”, s-a defăşurat, sîmbătă seară, la Muzeul de Artă. Este vorba despre concertul eveniment intitulat „Ave Maria”, care a fost oferit gratuit constănţenilor de „Opera Viva” şi care a strîns un public numeros, cunoscător şi iubitor al muzicii de operă. Astfel, din rîndurile spectatorilor au făcut parte artişti, studenţi la Teologie, oameni de cultură atît din România, cît şi din străinătate. Spectacolul a fost o reuşită, programul fiind atractiv şi variat, cu momente muzicale din repertoriul românesc şi universal, susţinute de renumita soprană Mihaela Stanciu şi de tînărul bariton Bogdan Ocheşel – fondator şi preşedinte al asociaţiei „Opera Viva”, acompaniaţi la pian de Natalia Gribinic, dar şi cu momente poetice prezentate de marele actor Alexandru Mereuţă. Audienţa i-a aplaudat cu căldură pe artiştii care au evoluat sîmbătă seară, în cadrul concertului eveniment „Ave Maria”, fiind cucerită de vocile extraordinare ale Mihaelei Stanciu şi ale lui Bogdan Ocheşel, energice, expresive, cu un timbru special. Atît renumita soprană, solistă a Operei Naţionale Bucureşti, cît şi talentatul bariton au încîntat spectatorii prin vocile remarcabile, dar şi prin expresivitatea gesturilor, a mimicii, interpreţii dovedind şi calităţi actoriceşti. Artiştii au abordat partituri ca: „Ombra mai fu” – Haendel – Xerse, „O primavera” – P. A. Tirindelli, „Liliacul” – „Aria Adelei” (II şi III) – J. S. Strauss, „Don Pasquale” - Bella si comme un... şi Aria Norinei – G. Donizetti, sau „Floricea de pe ape” – Brediceanu, „Vai bădiţă, dragi ne-avem”, „Ochii albaştri-s drăgălaşi” – Caudella, „Foaie verde lămîiţă”.

Soprana Mihaela Stanciu, solistă a Operei Naţionale Bucureşti, este absolventă a Universităţii de Muzică din Bucureşti, Secţia Canto şi este cîştigătoare a numeroase premii naţionale şi internaţionale. La rîndul său, Bogdan Ocheşel este absolvent al Academiei de Muzică „George Enescu”, promoţia 2003. Baritonul studiază, din 2005, cu maestrul Dan Iordăchescu – artist emerit al României. În perioada 1998 – 2007, a fost angajat al Operei Constanţa, iar din anul 2007, este colaborator al Operei Royale Liege – Belgia. De asemenea, este preşedinte al asociaţiei „Opera Viva”. Mihaela Stanciu şi Bogdan Ocheşel au fost acompaniaţi la pian de Natalia Gribinic, angajată în cadrul Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski”.

Baritonul Bogdan Ocheşel: „Asociaţia culturală Opera Viva s-a născut în această seară (n.r. sîmbătă), 27 septembrie”

Din programul spectacolului au făcut parte şi cîteva momente poetice susţinute cu multă sensibilitate de cunoscutul actor Alexandru Mereuţă. De asemenea, sîmbătă seară a fost şi momentul debutului pentru un tînăr pianist, pregătit de Bogdan Ocheşel, Narcis Străjescu, elev al Şcolii generale nr. 1 din Năvodari, în clasa a IV-a. Deşi emoţionat, pentru că se afla la prima sa apariţie în faţa unui public, micul pianist a convins audienţa şi fost răsplătit cu aplauze.

În finalul serii lirice a cîntat corala bărbătească „Filotheos” din cadrul Arhiepiscopiei Tomisului, sub bagheta dirijorului Geanin Cristian Oprea. Înfiinţat în anul 2007, din dragoste pentru arta muzicii, grupul coral a susţinut, deja, numeroase concerte, la Constanţa, cît şi în ţară. Recitalul susţinut de corala „Filotheos” a fost aplaudat cu multă căldură de cei prezenţi. De altfel, întregul spectacol s-a încheiat în aplauzele şi ovaţiile publicului, iar organizatorii, asociaţia „Opera Viva”, promit că acest eveniment deschide seria altor proiecte culturale importante. „Am avut parte de un public cald, care m-a impresionat prin înţelegerea şi sensibilitatea de care a dat dovadă. Chiar dacă unele arii nu au fost în limba română, publicul a fost dornic să asculte, a fost emoţionant. Este lăudabil că un grup de tineri, printre care şi Bogdan Ocheşel, membru fondator al asociaţiei Opera Viva, încearcă să sensibilizeze publicul românesc, un public nu întotdeauna avizat şi faptul că valorile acelea pe care noi le interpretăm au, într-adevăr, puterea să convingă audienţa. Am văzut reacţia oamenilor care au venit să asculte, să se încarce de muzică, într-o seară rece de toamnă, în care inimile noastre au bătut cu căldură, la un loc”, a spus emoţionată, imediat după concert, soprana Mihaela Stanciu. La rîndul său, baritonul Bogdan Ocheşel a concluzionat: „Asociaţia culturală Opera Viva s-a născut în această seară (n.r. sîmbătă seară), 27 septembrie. Am arătat în seara aceasta că în momentul în care pui suflet, munceşti şi ai credinţă în Dumnezeu, nu se poate termina decît cu o reuşită”.