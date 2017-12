La secţiunea pantomimă, prezidentul se dovedeşte a fi un artist desăvîrşit. Nu există sentiment patriotic pe care artistul poporului să nu-l interpreteze cu mult talent şi convingere telenovelistică. Amintiţi-vă, de pildă, de monumentala scenă în care prezidentul, intrînd în pielea unui Hamlet de provincie, se smiorcăie pe umerii tociţi de politichie ai bătrînului şi bolnavului Stolo. La acea vreme, întreaga naţiune a asistat, cu sufletul la gură, la apogeul teatral al artistului poporului. Lacrimile prezidentului au penetrat conştiinţa naţiunii, iar unii alegători stau şi acum cu gura căscată. În campania electorală, artistul poporului s-a distribuit singur în rolul prezidentului neutru şi imparţial. Îl prinde de minune! Mai ales după ce a declarat în gura mare că nu se implică, nici dacă îl frigi cu ceară, în disputa pentru alegerile locale! Neutrul este unul dintre rolurile de caterincă pe care prezidentul pur şi simplu le adoră. Mai mult decît atît, în materie de neutralitate pîrîtă, domnia sa are o experienţă de necontestat. De pildă, zilele trecute, i-a făcut albie de porci pe contracandidaţii lui Blaga. În timp ce îşi mîngîia buldogul pe creştet, artistul poporului se răţoia la cei care s-au înscris în lupta pentru primăria capitalei! Am asistat la o scenă de-a dreptul idilică în materie de neutralitate politică. Nu cred că există vreun politician în România care să fie în stare să doboare recordul prezidenţial la neutralitate! Cît de expresivă este imparţialitatea preşedintelui Băsescu şi cît de dulce şi înşelătoare este caterinca acestuia în faţa întregului popor! Am mai reţinut, în această scenă unicat în teatrul nostru politic, chipul zîmbitor şi mîndru al buldogului aflat în călduri electorale. Chestiunea cu mult trîmbiţata neutralitate a prezidentului se înscrie în tematica de doi lei “Una spun şi alta fac”, deviză după care se călăuzeşte şi PD-L, formaţiune politică unde se practică teatrul mut. Artistul poporului şi-a făcut un titlu de glorie din a mima cu dibăcie neutralitatea. De altfel, la scurt timp după învestirea sa în funcţie, prezidentul şi-a luat în serios rolul de mînuitor al neutralităţii. Fondul muzical şi scenografia sînt asigurate de corul neutrilor din PD-L. Palmaresul actoricesc al prezidentului Băsescu se bazează pe rolurile de neutru jucate în ultimii ani. Sigur, este o simplă întîmplare că domnia sa s-a înconjurat numai de buldogi din PD-L, chiar dacă unii dintre ei au năpîrlit în politică. Neutralitatea prezidenţială este păzită de buldogii coloraţi în vagi nuanţe portocalii. Pesemne că de aici îşi trage el seva de justiţiar al naţiunii! Neutralitatea prezidenţială seamănă cu o gargară cu ceai de mentă frecată bine, chiar foarte bine. Ca orice gargară, neutralitatea cu pricina se remarcă prin mult zgomot pentru nimic. Ascuns după paravanul neutralităţii mimate, prezidentul îşi împunge adversarii politici şi îi îmbîrligă chiar pe ai lui! Neutralitatea prezidentului joacă rolul dracului care îşi vîră coada peste tot. Aţîţă-i neutralitate, că, vorba aia, mie îmi place! Artistul poporului recită cu aplomb poezii care au ca principal mesaj neutralitatea prezidenţială. De cine îşi bate el joc? Poate de fraierii săi fanatici dispuşi să asiste extaziaţi la demonstraţiile sale hilare despre respectarea Constituţiei şi a democraţiei! Ne aflăm abia la debutul noii stagiuni a neutralităţii prezidenţiale. Recent, pe scena politichiei noastre, a avut loc premiera “Buldogii şi lovitura de stat”. Vizionare plăcută.