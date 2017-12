Aruncăm tone de mâncare la gunoi, iar alții trăiesc de pe azi pe mâine

Cumpărăm mai multă hrană decât putem consuma, iar alimentele ajung inevitabil să se strice în frigider. Aceasta e concluzia la care a ajuns secretarul de stat din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, Raul Pop, care este de părere că aproape 60% din risipa alimentară are loc la domiciliu, deși toată lumea spune că aceasta se produce pe lanțul de retail. ”Este o problemă de educație, este desigur și o problemă vizavi de ce se oferă și vizavi de ce se cumpără versus nevoile reale de a cumpăra”, a spus Raul Pop. Potrivit datelor furnizate de reprezentanții Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), în România, cea mai mare risipă se raportează la nivelul gospodăriilor populației (49%). Acestea sunt urmate de sectorul industriei alimentare (37%), de retail (7%), de sectorul alimentației publice (5%), respectiv de sectorul agricol (2%), conform datelor. Românii susțin că principalele motive care îi fac să arunce mâncarea la gunoi sunt degradarea rapidă (26%), estimarea greșită a cantității de alimente care se consumă la o masă (21%), dar și cumpărăturile în exces (14%), conform unui studiu realizat de InfoCons și Asociația Marilor Rețele Comerciale din România (AMRCR). Alimentele care ajung cel mai des la gunoi, în România, sunt mâncărurile gătite (25%), pâinea sau produsele de panificație (21%), legumele (19%) și fructele (16%).

DE CE DONAREA ALIMENTELOR APROAPE EXPIRATE NU E O SOLUȚIE

Potrivit secretarului de stat de la Ministerul Mediului, risipa alimentară nu se rezolvă în momentul în care donezi alimente aproape expirate. ”Să nu vorbesc de faptul că ceea ce înseamnă aproape expirat este în sine o discuție separată și foarte vastă. Nu pot să am o tonă de salam, să o descarc în curtea unei școli sau unui ONG și să spun: gata, mi-am rezolvat problema cu risipa alimentară”, a spus Raul Pop. Acesta a afirmat că orice produs, în cazul de față alimentul, are în jur ”un univers de drepturi și obligații”. ”Chiar dacă acel produs a fost dat mai departe la un ONG sau la o școală, ori la o biserică, acesta are în continuare foarte multe necesități din punct de vedere al sănătății publice și trebuie să ne asigurăm că acel aliment este în continuare viabil și nu va genera o problemă omului către care îl donez”, a explicat oficialul de la Minister. Francois Saint-Paul, ambasadorul Franței în România, a prezentat o lege care previne risipa de alimente și care a fost adoptată la începutul anului în Franța. Acesta a precizat că este nevoie de implicarea societății civile în asemenea inițiative.