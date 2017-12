AS Performer Constanţa vrea să-şi apere titlul

Astăzi și mâine, pe terenul amenajat în Mamaia, pe plaja de lângă Melody, este programat turneul final al Campionatului Naţional de fotbal pe plajă, ediția 2015. Patru formaţii îşi vor disputa titlul naţional, după ce s-au calificat în urma turneelor organizate pe plan judeţean, în Constanța (AS Performer Constanţa), Galați (ACS Luceafărul Petrolul Schela), Hunedoara (AS West Deva) și Vrancea (ACS Galactic Focșani).

Astăzi se vor disputa semifinalele, după următorul program: AS Performer Constanţa - ACS Luceafărul Petrolul Schela (ora 18.00) și AS West Deva - ACS Galactic Focșani (ora 19.00). Mâine, de la ora 10.00, va avea loc finala mică, iar de la ora 11.00 este programată finala mare, care va decide campioana României la fotbal pe plajă în acest an.