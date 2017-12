Așa cum s-a anunțat: tratamentul cu interferon free, eficient 99%!

Așa cum au anunțat specialiștii, mult râvnitul tratament fără interferon pentru pacienții cu hepatită C a avut efectele scontate. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Radu Țibichi, a declarat că eficacitatea tratamentului cu interferon free este de 99%, în prima fază fiind tratați 5.700 de pacienți. ”Au fost 7.000 de cereri pentru prima fază a derulării acestui program. Au fost 5.700 de pacienți care au beneficiat de tratament, dintre care doar 21 de pacienți nu au înregistrat rezultate, ceea ce înseamnă un rezultat de 99%, un tratament foarte eficient. Avem și cazuri în care s-a renunțat la tratament - circa 75. 14 pacienți decedați sunt în atenția comisiilor de specialitate. Pentru fiecare caz în parte vom verifica dacă aceste tratamente au fost întrerupte voit sau au fost motive. Pentru acest an am avut în vedere o cheltuială de 1,2 miliarde de lei pentru contractele cost-volum, cost-volum rezultat, bani care sunt distincți față de bugetul de medicamente”, a afirmat Țibichi la o dezbatere pe teme medicale, citat de Agerpres. El a spus că se va extinde tratamentul fără interferon și la pacienții cu fibroză de gradul 2 și 3, însă acest lucru se va face etapizat. ”Din evidențele comisiilor de specialitate de la minister există însă aproximativ 25.000 de pacienți care ar mai trebui să beneficieze de acest tratament. Evident că nu îi vom putea rezolva pe toți, efortul bugetar este undeva în jur de 5,3 miliarde de lei, care înseamnă 80% din bugetul de medicamente. Vom proceda la o etapizare a acestui tratament în anul 2017 și anul 2018”, a explicat președintele CNAS.