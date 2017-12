Asfaltarea străzilor din Ovidiu, amânată

PROIECT EXTINS Proiectul asfaltării celor 37 de străzi din oraşul Ovidiu trebuia finalizat până pe 31 octombrie 2013. Din păcate, din cauza unor probleme independente de Primăria Ovidiu, la data când proiectul trebuia să fie finalizat, doar cinci străzi erau asfaltate. Pentru a nu avea probleme în ceea ce priveşte nerespectarea prevederilor contractului de finanţare, Primăria Ovidiu a solicitat reprezentanţilor Agenţiei de Dezvoltare Regională (ADR) Brăila prelungirea termenului de execuţie. „În primul rând, lucrările au fost aproximativ patru luni blocate din cauza litigiului din instanţă pentru acest proiect. După cum se ştie, câştigătorul licitaţiei a fost contestat, iar instanţa a dat câştig de cauză constestatarilor, forţând Primăria să reia licitaţia. După ce a fost stabilit din nou constructorul - acelaşi din prima licitaţie, la execuţia lucrărilor au apărut alte probleme de ordin tehnic. Iniţial, noi am dorit să refolosim piatra existentă, însă, după decopertare, s-a constatat că acest lucru nu este posibil. În aceste condiţii, constructorul a fost nevoit să comande noi cantităţi de piatră”, a declarat primarul oraşului Ovidiu, George Scupra.

MEMORIU ACCEPTAT Constructorul s-a lovit în perioada lucrărilor şi de câteva construcţii ilegale ale unor locuitori din Ovidiu. Unii dintre aceştia şi-au construit garduri pe domeniul public sau fose septice fără a avea autorizaţii de construire. Nici natura nu prea a ţinut cu Primăria Ovidiu, ploile din septembrie şi octombrie fiind un adevărat obstacol pentru constructor. Mai mult, în cadrul unui alt proiect european, SC RAJA SA lucrează la amenajarea unor reţele de apă şi canalizare pe o parte din străzile ce urmează să fie asfaltate. „Suprapunerea proiectelor este binevenită, dar a condus la mici întârzieri. Noi am aşteptat ca RAJA să îşi finalizeze lucrările pentru ca apoi să trecem noi la pietruire”, a explicat primarul. Acestea sunt doar câteva dintre problemele menţionate în memoriul justificativ depus de Primăria Ovidiu la ADR Brăila. „Reprezentanţii ADR Brăila au înţeles că întârzierile au fost independente de noi şi ne-au acceptat extinderea termenului de execuţie a lucrărilor până pe 30 iulie 2014, timp suficient pentru a finaliza proiectul. Până în prezent, am finalizat asfaltarea a doar cinci străzi. Am fi continuat lucrările de asfaltare, având în vedere că, în prezent, toate cele 32 de străzi rămase sunt la stadiul de piatră, bordurate şi cu rigolele finalizate, însă, din cauza temperaturilor scăzute, nu am reuşit”, a mai spus Scupra. Potrivit acestuia, în primăvara lui 2014 asfaltarea va fi reluată pe cele 32 de străzi rămase, pentru a se putea încadra în termenul stabilit de ADR Brăila, adică 30 iulie 2014.