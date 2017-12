Asociația Națională pentru Băuturi Răcoritoare reacționează!

Pe 27 iunie publicam un articol potrivit căruia unii experți recomandau consumul de apă pentru a reduce riscul de obezitate, îndemnându-i în special pe părinţi să înlocuiască sucul şi băuturile acidulate cu apă, în alimentaţia copiilor lor, pentru a reduce aportul de zahăr şi, în consecinţă, riscul de obezitate, hipertensiune arterială şi diabet. Tot în acel articol, specialiştii atrăgeau atenţia că, deşi băuturile îndulcite cu zahăr sunt cea mai importantă sursă pentru aportul de zahăr la toate vârstele, consumul lor este în special problematic pentru copii şi adolescenţi. Susan Jebb, profesor de alimentaţie şi sănătatea populaţiei la Universitatea Oxford, era cel care îi sfătuia pe părinți să-i încurajeze pe copii să bea apă. În replică, Asociația Națională pentru Băuturi Răcoritoare, membră a UNESDA (asociația europeană a băuturilor non-alcoolice), a reacționat cu privire la raportul Comitetului Științific Consultativ pentru Alimentație - UK (Scientific Advisory Committee on Nutrition), trimițându-ne câteva precizări. Astfel, se menționează că ”industria băuturilor răcoritoare are un istoric puternic în reformulare și inovare“ și că „o gamă largă de băuturi răcoritoare cu un conținut scăzut de calorii și fără calorii sunt disponibile pentru consumatori, aceste sortimente reprezentând până la 30% din vânzări în multe piețe europene”. Tot ei precizează: ”Industria băuturilor răcoritoare din Europa a făcut ample angajamente de a acționa în mod responsabil în zona de marketing și comunicare. Începând cu anul 2006, membrii UNESDA (asociația europeană a băuturilor non-alcoolice), organizație din care face parte și ANBR, au făcut ample demersuri pentru practicarea unui marketing responsabil, atât din punct de vedere al conținutului, cât și al produselor promovate, care să susțină părinții în eforturile de educare a copiilor lor în vederea asigurării unui stil de viață sănătos și responsabil. Membrii UNESDA s-au angajat să NU își promoveze produsele, pe teritoriul UE, în programele destinate copiilor sub 12 ani la TV, în presa scrisă, online sau în sfera digitală și să NU își comercializeze produsele în școlile primare din EU28”. Nu în ultimul rând, Asociația spune că ”toate băuturile răcoritoare pot fi parte a unei diete echilibrate și a unui stil de viață echilibrat”, arătând, potrivit statisticilor, că băuturile răcoritoare contribuie cu doar 3% din calorii la dieta zilnică medie în Europa. ”Este important ca oamenii să echilibreze aportul de calorii și exerciții fizice și să beneficieze de sortimentele cu un conținut scăzut de calorii și fără calorii disponibile pe piață. Varietatea nutrițională este esențială pentru asigurarea nevoilor specifice fiecăruia. Niciun aliment nu oferă toți nutrienții necesari organismului în cantitatea potrivită, orice aliment joacă un rol în satisfacerea necesarului zilnic. O alimentație corectă nu depinde direct de alimentele consumate luate individual, ci de combinațiile dintre acestea, de cantitățile în care sunt consumate și de obiceiurile culinare. Cheia pentru o alimentație sănătoasă este echilibrul și adaptarea la nevoile specifice fiecărui organism”, se mai arată în precizarea Asociației.