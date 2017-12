Atenţie la alimentaţia tradiţională de Paşti

În preajma sărbătorii Pascale, dr. Loti Popescu, master european în promovarea Sănătăţii şi Educaţie pentru Sănătate din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa vine cu o serie de recomandări pentru populaţie în ceea ce priveşte consumul de bucate tradiţionale. Ea spune că cele mai recomandate sunt salatele din legume şi fructe, fiind ideal să consumăm porţii mici de mâncare şi să nu neglijăm consumul de lichide. Indicat este să bem 2 litri lichid/zi (apă plată, ceaiuri de plante, de preferinţă neîndulcite) şi să nu mâncăm între mesele principale. “Pentru pacienţii obezi aflaţi la dietă hipocalorică, perioada sărbătorilor este întotdeauna frustrantă. Bucătăria se umple de mâncăruri interzise, adevărate bombe calorice, la care oricine pofteşte. Alungaţi frustrarea! Fiţi îngăduitori 2-3 zile pe an şi “gustaţi” din ceea ce poftiţi!”, recomandă medicul, cu menţiunea să nu se exagereze. “Este indicat să se consume în fiecare zi, pe lângă salate şi fructe, un singur tip de aliment calorigen (piftie sau sarmale sau friptură de miel sau prăjituri) şi în cantităţi mici (un sfert din ceea ce mănâncă restul familiei!)”, mai spune medicul. Atenţie la numărul de ouă care ajung în farfurie şi apoi în stomacul dvs. (ouă are şi cozonacul, şi maioneza, şi prăjiturile etc). Carnea de miel nu e uşoară deloc, se digeră mai greu, aşa că doar gustaţi din porţie. Puneţi lângă ea multe legume, salata, urzici, spanac, ceapă, usturoi. “Nu amestecaţi tipurile de băutură! Doar un pahar de vin la masa de prânz vă scuteşte de problemele de sănătate cauzate de abuz”, spune medicul. În ediţia de mâine, dr. Loti Popescu va veni cu o serie de recomandări privind consumul de alimente indicat în cazul bolnavilor hipertensivi, diabetici, cei cu o boală coronariană sau cei cu afectare locomotorie sau respiratorie severă.