Atragerea de fonduri pentru sănătate, o investiție în viitorul României

Atragerea de fonduri europene poate reprezenta pentru sănătate o investiție în viitorul României, a declarat consilierul de stat de la Departamentul de Sănătate Publică al Administrației Prezidențiale, Diana Păun. "România puternică nu poate fi bazată decât pe inovare, iar în domeniul medical, mai mult decât în oricare alt domeniu, inovarea are rolul cel mai important pentru că ea contribuie în mod direct la îmbunătățirea stării de sănătate a populației. (...) Cunoaștem cu toții provocările multiple cu care se confruntă sistemul sanitar românesc, de la problemele organizatorice și legislative, la problemele financiare și, nu în ultimul rând, la hățișul birocratic cu care ne confruntăm zi de zi - atât la nivel ministerului Sănătății, cât și la nivelul spitalelor. Resursele financiare insuficiente stau la baza celorlalte vicisitudini și vorbim aici despre subfinanțare. (...) Finanțarea prin fonduri europene reprezintă o soluție pentru sistemul nostru medical, fondurile fiind direcționate către principalele probleme - prevenția și promovarea sănătății, serviciile de eHealth, educația și specializarea personalului medical, reabilitarea și modernizarea infrastructurii medicale", a spus Diana Păun, joi, la conferința internațională "The Future of Healthcare. Innovation through EU funding".

Sănătatea, pe calea cea bună?

Ea a arătat că în exercițiul financiar 2007 - 2013 procentul destinat sănătății a fost de doar 0,8 % din suma totală alocată țării noastre prin fondurile structurale, iar în actualul exercițiu financiar, 2014 - 2020, suma alocată este de cinci ori mai mare.

''Putem privi sănătatea ca pe o investiție în viitorul României. Avem potențial intelectual, resurse de ambiție, de muncă, de perseverență, dar avem nevoie de inteligență instituțională pentru a putea valorifica și folosi corespunzător aceste oportunități europene în materie de finanțare", a subliniat consilierul de stat.

În context, ea a reamintit că Administrația Prezidențială și-a asumat prevenția ca prioritate și a arătat că Olanda, țara cu unul dintre cele mai performante sisteme de sănătate din Europa, are o alocare bugetară de 14% din PIB. "Prevenția trebuie să reprezinte baza oricărui sistem de sănătate și, implicit, a celui românesc. Însă, acest demers se fundamentează pe buna funcționare a celorlalte componente, de la infrastructură, echipamente medicale moderne de ultimă generație, până la medicamente inovatoare și, bineînțeles, resursă umană, personal medical suficient și bine pregătit. O arhitectură funcțională a sistemului gravitează totdeauna în jurul unei finanțări adecvate", a mai spus Diana Păun.

La reuniune au mai fost prezenți ambasadorul Olandei în România, Stella Ronner-Grubacic, secretarul de stat în Ministerul Sănătății Corina Pop și secretarul de stat în Ministerul Fondurilor Europene, Ciprian Necula. Evenimentul a fost organizat de Ambasada Regatului Țărilor de Jos la București și Camera de Comerț Olandeză.