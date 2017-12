Au dat sarmalele pe fast-food! Mall-urile, aglomerate în aceste zile!

Cu toate că sărbătoarea Crăciunului înseamnă familie și timp petrecut alături de cei dragi, în ultimii ani românii au început să înlocuiască distracțiile clasice și să iasă și în zi de sărbătoare la mall. Constănțenii au umplut în ultimele zile mall-urile, preferând să piardă timpul în magazine, în cafenele sau la film. Nici meniul de Crăciun nu mai este același, mulți tineri, în special, preferând cartofii prăjiți, puiul condimentat și prăjit în ulei sau hamburgerii în locul sarmalelor, fripturii de porc și cozonacului. Iată cum s-a văzut Crăciunul în mall-urile din Constanța!

Dacă vă închipuiați că în marile magazine și în mall-uri va bate vântul în ziua de Crăciun pentru că toată lumea petrece în familie, vă înșelați! Dacă sunteți dintre cei care au bătut magazinele în căutarea unor cadouri întârziate sau ați preferat să înlocuiți sarmalele cu meniu fast-food, probabil că ați fost surprinși să vedeți câți constănțeni au petrecut Crăciunul la mall. Sâmbătă, de exemplu, după prânz, centrul comercial Maritimo era plin. Forfotă era și prin magazinele de haine, și în cafenele, în zona food, dar și la cinema. ”Am vrut să schimbăm puțin atmosfera în a doua zi de Crăciun. Vineri am petrecut alături de familie, am mâncat produse tradiționale, dar am zis astăzi să schimbăm distracția. Am intrat la un film, am băut o cafea, deși a fost destul de greu să găsim o masă liberă”, a spus o constănțeancă aflată la plimbare în centrul comercial alături de prieteni și familie. Apreciate în orice moment de mulți constănțeni, fast-foodurile au fost preferate chiar și în ziua de Crăciun, așa că au fost cozi la cele mai populare lanțuri de fast-food.

ÎN HIPERMARKETURI Dacă până în ajunul Crăciunului hipermarketurile au fost pline ochi, iar cozile la casele de marcat au fost nelipsite, în a doua și a treia zi de Crăciun, magazinele nu au mai fost atât de aglomerate. Clienții nu au lipsit însă în totalitate. La Cora, în City Park Mall, de exemplu, constănțenii fie au cumpărat apă, iaurturi sau fructe, fie au căutat cadouri de ultim moment pentru cei dragi. ”Mergem în vizită la niște prieteni, așa că am venit să luăm un cadou. Am luat ceva gata ambalat și bun de oferit, un coș cadou cu cozonac, vin, dulciuri, mai multe sortimente de ciocolată”, a spus un constănțean. Proprietarii de magazine știu însă că în zilele următoare constănțenii se vor reîntoarce în hipermarketuri pentru aprovizionarea pentru petrecerea de Revelion.