Australianul James Paul Nixon conduce astăzi primul antrenament

Rugby-ul constănţean a început de ieri un nou drum, sperăm sinonim cu performanţa, odată cu aducerea primului tehnician din emisfera sudică ce va antrena în România. Numele său este Paul James Nixon, are 42 de ani, şi provine de la Academia de Rugby Waratahs (selecţionata statului australian New South Wales, care anul trecut a devenit vicecampioană a prestigiosului turneu “Super 12”). Ambiţiile sale sînt mari, afirmîndu-le încă de la primul pas făcut pe gazonul stadionului constănţean: “Sînt nerăbdător să încep treaba la Farul. Abia aştept să cunosc echipa, antrenorii secunzi, modul în care se antrenează în România. Abia apoi voi contura un program care să pregătească viitorul sezon. Sper să mă adaptez cît se poate de repede şi să am o colaborare lungă, şi mai ales fructuoasă cu RCJ Farul”, este prima declaraţie a antrenorului australian, rostită într-un tricou alb ce poartă însemnele clubului constănţean. În ciuda oboselii acumulată în cele 36 de ore de zbor, Nixon a hotărît ferm: “Mîine dimineaţă, la ora 9.00, voi conduce primul antrenament”, expunînd o variantă a performanţei care nouă, din păcate, ne cam lipseşte: profesionismul, munca serioasă şi asiduă. “Dorim să facem performanţă şi acesta este motivul pentru care am apelat la colaborarea cu Paul. El vine cu o altă mentalitate şi viziune asupra jocului de rugby şi sînt sigur că ne poate ajuta să ne îndeplinim obiectivul, revenirea între primele trei forţe ale campionatului intern”, este de părere directorul executiv Aurelian Arghir, cel care l-a şi convins să vină în România. Australianul stă deocamdată în ţară pînă pe 7 iulie, participînd efectiv la antrenamentele echipei. Va participa ca observator şi la meciurile pe care formaţia nostră le va disputa la turneul Campionatului Naţional de rugby în şapte de la Bucureşti.

Curăţenie… şi apoi noi transferuri

Lotul lui Rugby Club Judeţean Farul Constanţa a rămas în mare parte acelaşi ca cel al anului trecut. Deocamdată! “Prefer să nu vorbesc, deocamdată, despre veniri… Piaţa transferurilor este în plină fierbere şi prefer să ţin secrete intenţiile noastre. În condiţiile în care am renunţat la cîţiva jucători care nu s-au ridicat la nivelul aşteptărilor nostre, vom aduce cu siguranţă alţii dornici să facă performanţă, să cîştige pe acest teren. Nu are sens să ne uităm în trecut, deşi vom învăţa din greşelile pe care le-am făcut. De aceea a şi venit Paul. Să producă o altă abordare a jocului şi implicare a băieţilor, în care am mare încredere. Obiectivul rămîne neschimbat - podiumul naţional”, a declarat Arghir. Deocamdată, ştim că la Bogdan Manole, Iulian Cătrună şi Petrică Fînaru s-a renunţat. Campionatul naţional va începe pe 5 august, RCJ Farul fiind distribuită în seria a doua a Diviziei Naţionale, alături de Poli Iaşi (cu care va juca în prima etapă, în deplasare), Ştiinţa Petroşani, Remin Baia Mare, Petrom Timişoara şi vicecampioana Contor Zenner Arad.