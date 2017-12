Automobilele româneşti vor fi dotate cu microdiscuri împotriva furturilor

Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră (IGPR) a semnat, ieri, cu compania DataDot Technology SRL, un protocol privind prevenirea şi combaterea furturilor de autovehicule, identificarea şi recuperarea de bunuri şi documente furate sau contrafăcute prin implementarea şi exploatarea tehnologiei de identificare DataDot. Acest parteneriat presupune implementarea unui sistem de securizare şi marcare a bunurilor cu cele mai avansate elemente de identificare din lume: microdiscuri confecţionate din poliester, cu o grosime de 0,1 mm, care sînt inscripţionate laser cu particule de argint la nivel microscopic cu un cod unic de indentificare. Microdiscurile sînt aplicate printr-un procedeu de pulverizare cu un adeziv incolor, care nu afectează cu nimic estetica obiectului respectiv. Adezivul de aplicare a microdiscurilor DataDot este sensibil la lumină ultra-violetă şi este rezistent la agenţi chimici, de mediu sau fizici pe o perioadă de 20 de ani. Citirea informaţiilor de pe microdiscuri se face cu ajutorul unui microscop optic sau digital, echipamente pe care compania DataDot le va pune la dispoziţia Poliţiei de Frontieră. Sistemul de identificare şi securizare DataDot permite ca un produs să fie identificat după un marcaj unic. Informaţiile sînt stocate într-o bază de date internaţională, actualizată permanent în timp real, Poliţia Română avînd acces total la informaţiile respective. Protocolul a fost semnat de chestor principal Nelu Pop, din partea Poliţiei de Frontieră Române, şi Richard Kiss, preşedintele companiei DataDot din România. Cei doi şi-au exprimat convingerea că acest parteneriat va spori capacitatea instituţiilor abilitate de a preveni şi combate, atît contrafacerea, cît şi infracţionalitatea auto, activităţi care intră direct în sfera de interes şi atribuţii ale Poliţiei de Frontieră. Reprezentanţii companiei spun că în procesul de implementare a tehnologiei DataDot în România au fost parcurse deja mai multe etape: baza de date internaţională a fost activată şi este accesibilă doar pe bază de parolă. Poliţia Română poate găsi informaţiile necesare identificării unui bun marcat prin introducerea în baza de date a codului citit de pe microdiscurile aplicate. Conform statisticilor peste 1,3 milioane de autoturisme sînt furate în fiecare an din cele 25 de ţări ale Comunităţii Europene, motiv pentru care Consiliul de Miniştri al Austriei a propus un proiect de lege european prin care tehnologia de identificare şi securizare pe bază de microdiscuri să fie obligatorie în industria autovehiculelor. După semnarea acordului cu Poliţia de Frontieră, reprezentanţii companiei au anunţat o altă noutate: kit-ul autonom de securizare, diferenţiat pe trei categorii de aplicabilitate, auto standard, domestic şi business. Kitul auto standard are în componenţă un recipient cu 7.000 microdiscuri şi adezivul de aplicare sensibil la ultraviolete, două etichete securizate DataDot, aplicabile lîngă seria de şasiu si unul dintre stîlpii laterali, două stik-ere de atenţionare "Protected by DataDot" pentru geamurile laterale şi un spray aerosol. În acest fel, timpul de securizare al unei maşini este redus considerabil. Kit-ul domestic are ca domeniu de aplicabilitate protejarea bunurilor personale şi a obiectelor de valoare din locuinţe. Richard Kiss, preşedintele DataDot, spune că posibilitatea de a elimina în totalitate de pe un autovehicul 7.000 de microdiscuri, fiecare cu dimensiunea de 0,5 mm, este practic nulă şi face extrem de dificilă încercarea hoţilor de maşini de a elimina sau contracara acest sistem.