Autoritățile din Dobromir lasă comuna în voia sorții

La mai bine de șapte ani de la aderarea României la Uniunea Europeană, în multe comune din țară, condițiile de trai sunt precum cele de acum o sută de ani. În comuna Dobromir, de exemplu, situată la 96 km distanță de municipiul Constanța și în care trăiesc peste 2.500 de persoane, infrastructura este la pământ, iar autoritățile locale ridică din umeri, neavând nicio soluție pentru a le oferi măcar utilitățile necesare (apă, canalizare), de altfel banale pentru secolul în care trăim.

LIPSA BANILOR, VEȘNICA PROBLEMĂ Primarul Eugen Iliescu a declarat că în niciuna din cele șase localități pe care le administrează nu există rețele de apă sau de canalizare, iar de drumuri asfaltate și sisteme noi de comunicare nici nu poate fi vorba. El a mai adăugat că nu a inițiat niciun proiect de modernizare, în ultima vreme, și că nici nu are de gând să mai lanseze vreunul în viitorul apropiat, din pricina lipsei de bani, așteptând, probabil, o minune. „Trăim ca în Evul Mediu. Am avut rețea de apă, în urmă cu câțiva ani, în Dobromir Deal și Dobromir Vale, dar a fost distrusă și furată la scurtă vreme de la inaugurare. Așa că am făcut cișmele, iar oamenii merg acolo să-și procure apă. Canalizare nu avem, iar străzile sunt doar pietruite”, a declarat Iliescu. În această situație, primarul a declarat că nu are ce măsuri să ia pentru a moderniza comuna. „Este sărăcie lucie și nu avem ce să facem” - este laitmotivul poveștii tragice a lui Eugen Iliescu, care afirmă că nu are cum să le ofere localnicilor condiții decente de trai. Cu toate că noul exercițiu financiar european 2014 - 2020 se apropie de deschidere, edilul spune că nu are niciun plan de atragere a fondurilor UE: „Nu-mi permit să fac studii de fezabilitate și să mă plimb cu dosarele pentru obținerea aprobărilor în vederea atragerii banilor europeni”. Ce este de făcut? Nici primarul nu știe și nici nu dă vreun semn că ar încerca să găsească un răspuns la întrebare, tratând acest subiect cu detașare. În schimb, primarul are o durere. „Nu mai avem nicio speranță și mă gândesc cu groază că o să-mi treacă mandatul fără să fac nimic”, a conchis Eugen Iliescu.