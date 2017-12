Autorităţile ar putea suporta 50% din chiria tinerilor cu venituri mici

Plenul Senatului a adoptat ieri o iniţiativă legislativă a PSD, prin care tinerilor pînă în 35 de ani, cu venituri sub media pe economie, li se asigură plata, de la bugetul de stat, a 50% din cuantumul chiriei locuinţei. Propunerea legislativă pentru reglementarea sprijinului financiar acordat tinerilor şi familiilor de tineri la închirierea locuinţei a fost adoptată cu 35 de voturi “pentru”, 13 voturi “împotrivă” şi 10 abţineri, beneficiind de un raport de admitere din partea Comisiei de buget-finanţe şi de un punct de vedere negativ al Executivului. Potrivit iniţiativei legislative, statul, prin unităţile administrativ-teritoriale, asigură tinerilor cu vîrsta pînă în 35 de ani, respectiv familiilor de tineri, titulari de contract de închiriere, plata, de la bugetul de stat, a 50% din cuantumul chiriei, stabilită prin contractul de închiriere, dacă aceştia fac dovada că locuiesc efectiv în locuinţa ce face obiectul închirierii. De această facilitate beneficiază, potrivit proiectului de lege, tinerii sau familiile de tineri care realizează venituri pe persoană sub venitul mediu lunar pe economie. În plus, mai beneficiază de această facilitate şi elevii şi studenţii care urmează cursurile de zi în altă localitate decît aceea de domiciliu şi ai căror părinţi realizează venituri pe persoană sub venitul mediu pe economie. Iniţiativa acordă facilităţi şi proprietarilor care închiriază locuinţele tinerilor, astfel că impozitul pe veniturile obţinute din chirii, datorat de proprietari, ale căror locuinţe sînt închiriate tinerilor, se reduce cu 50%. Iniţiatorii precizează că Ministerul de Finanţe are obligaţia să asigure resursele financiare necesare şi să propună rectificarea corespunzătoare a bugetului de stat, iar sumele necesare pentru acordarea sprijinului financiar se asigură prin bugetul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. Agenţia Naţională de Locuinţe are obligaţia de a stabili şi publica niveluri minimale şi maximale pentru chirii, în funcţie de evoluţia cererii şi ofertei la închirierea spaţiilor cu destinaţie de locuinţe, precum şi de amplasarea locuinţelor, tipul, confortul şi alte criterii. Iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare, iar Camera decizională este Camera Deputaţilor.