Avem 5,4 milioane de carduri electronice

10:15:09 / 05 Februarie 2014

Toate bune daca sistemul informatic functioneaza bine!

Sa speram ca o sa functioneze acest sistem informatic. Luni dimineata am fost la medicul de familie si mi-a spus ca nu poate da retete compensate pentru ca nu functioneaza sistemul informatic. Iar daca nu functioneaza cum trebuie, in loc sa stai mai putin la medic, stai mai mult asteptand s-o ia din loc sistemul, asa cum se intampla si la CEC de exemplu.