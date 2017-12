Avem cu ce să intervenim în caz de calamitate

Exerciţiu transfrontalier de salvare de persoane organizat în premieră de Consiliul Judeţean Constanţa (CJC). Timp de 100 de minute, utilajele de intervenţie pentru deszăpezire, mai multe autospeciale şi elicopterul de prim ajutor medical au dat examen în faţa celor care timp de mai bine de trei ani au muncit pentru realizarea celui mai amplu proiect din ţară, respectiv proiectul transfrontalier româno-bulgar „Equipment to save our lives“ (ESOL), care a avut ca ţintă salvarea persoanelor blocate de căderile masive de zăpadă. Alarma a fost dată ieri dimineaţă, la ora 10.45, după ce dispeceratul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Dobrogea“ a fost sesizat prin 112 că drumul către graniţa cu Bulgaria, între Negru Vodă (România) şi Kardam (Bulgaria), este blocat din cauza ninsorii abundente. Mai mult, militarii au fost informaţi că mai multe tiruri, care au format o coloană de aproape trei kilometri, au rămas blocate. În doar câteva minute, mai multe autospeciale de deszăpezire, din România şi Bulgaria, au fost trimise să deblocheze drumul şi să ofere asistenţă şoferilor. „Pentru a deszăpezi drumul, a fost necesară tractarea unuia dintre tiruri. După această operaţiune, una dintre autospecialele de deszăpezire şi-a continuat drumul, iar după doar câteva zeci de metri, a descoperit un autovehicul prins sub un copac dărâmat de viscol. În maşină erau trei pasageri grav răniţi. Pentru salvarea lor a fost chemat să intervină un echipaj de descarcerare“, a spus prim-adjunctul şefului ISU „Dobrogea“, maior Vlăduţ Ion. Pentru că şoferul era în stare critică, a fost necesară intervenţia elicopterului medical, cea mai importantă achiziţie a programului „Equipment to save our lives“. În timp ce echipajul de descarcerare se pregătea să plece, o autospecială de deszăpezire care venea spre coloana de tiruri din Bulgaria a descoperit încă un accident rutier, soldat cu două victime. Echipele de intervenţie au reuşit să salveze rapid şi aceste două victime şi să le transporte în siguranţă la spital.

LOCAŢIE CU ANTECEDENTE Preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, s-a arătat mulţumit de modul în care au intervenit echipajele de salvare şi a menţionat că zona Negru Vodă, ca locaţie pentru acest exerciţiu, nu a fost o alegere întâmplătoare, pentru că, în 2007, locuitorii oraşului au rămas izolaţi timp de trei zile, fără alimente şi apă, din cauza ninsorilor. „Au participat toate utilajele pe care noi, Consiliul Judeţean Constanţa, le-am accesat pe fonduri europene şi cele pe care le-am accesat împreună cu bulgarii prin programul transfrontalier. Autospecialele sunt ultradotate, au tot ce ne lipsea până acum, inclusiv elicopterul CJC, noi fiind primul judeţ din România care a reuşit să acceseze bani pentru un asemenea aparat. Aşteptăm acum să suplimentăm numărul de autoutilitare, de ambulanţe şi tot ce înseamnă descarcerare, astfel încât să avem suficiente echipaje pentru a face faţă în orice situaţie. În premieră, pot să spun că acum au sosit şi două utilaje ratracuri cu şenile, fabricate de Mercedes, care pot salva până la 16 oameni, la Regia de Drumuri Judeţene. Acesta era lucrul care lipsea şi iată că am reuşit! Aici este munca unor funcţionari publici prost plătiţi, care de ani de zile, cu perseverenţă, cu reluarea studiilor de fezabilitate, cu reluarea valorilor, indiferent cine a fost la guvernare, au făcut acest proiect pentru ca noi să putem beneficia de astfel de instalaţii de salvare a vieţilor, singurele din România“, a declarat preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu. La rândul lor, autorităţile bulgare au spus că utilajele achiziţionate deja salvează vieţi. „Acest proiect a fost iniţiat de către Consiliul Judeţean Constanţa. Sperăm să aibă şi durabilitate şi să dovedim că nu am cheltuit degeaba banii. Utilajele pe care le avem noi au fost deja folosite în condiţii de iarnă pentru salvarea unor persoane“, a menţionat Mihaylov Dimitar, primarul localităţii General Toshevo.

Investiţii

Proiectul „Equipment to save our lives“ este implementat de Consiliul Judeţean Constanţa, în parteneriat cu Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei“ Constanţa şi autorităţile locale bulgare din General Toshevo şi Krushari. Proiectul face parte din Programul de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria 2007-2013. „Equipment to save our lives“ este finanţat prin fonduri alocate din Instrumente Structurale - ERDF, fonduri alocate din bugetul de stat şi fonduri alocate de beneficiar - co-finanţări ale partenerilor, bugetul total fiind de 5.999.378 euro. Pentru gestionarea resurselor obţinute prin intermediul acestui proiect, a fost înfiinţat Centrul Operaţional Transfrontalier pentru Situaţii de Urgenţă (Crossborder Emergency Situations Operational Center - CESOC).