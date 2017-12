Avem un nou ministru al Sănătății. Vezi cine e și din ce domeniu provine!

Vlad Voiculescu este, oficial, noul ministru al Sănătății. Voiculescu este un economist care a ocupat până în prezent funcția de director de Cabinet al ministrului Finanțelor. Decretul de numire a lui Voiculescu a fost semnat, vineri, de președintele Klaus Iohannis, zi în care a avut loc și ceremonia de învestire. Premierul Dacian Cioloș a explicat că l-a propus pe Voiculescu având în vedere situația din sistem și așteptările foarte mari din partea societății. „Am ezitat în această perioadă între un om din sistem, un medic, care cunoaște ce se întâmplă, sau unul din afară, care să cunoască sistemul medical și care să vină cu viziune, cu idei de reformă și de evoluție. Dată fiind situația în momentul de față, așteptările sunt foarte mari din partea societății. Am decis să-mi asum inclusiv un risc și să vin cu această propunere, cu Vlad Voiculescu, care este un economist cu experiență de management în sistemul financiar, bancar, dar care de câțiva ani a avut ocazia să cunoască bine sistemul medical din România, pentru că a lucrat de pe partea societății civile”, a spus Dacian Cioloș.

VAL DE PLECĂRI DIN GUVERN

Voiculescu îl înlocuiește pe Patriciu Achimaş-Cadariu, care a demisionat din funcție după scandalul dezinfectanţilor utilizaţi în spitale. Este a patra schimbare de ministru în Guvernul Cioloș. Prima înlocuire a fost la Ministerul Muncii, unde Ana Costea a fost schimbată cu Dragoș Pîslaru. Ulterior, și Aura Răducu, ministrul Fondurilor Europene, a fost înlocuită la solicitarea premierului Dacian Cioloș. În locul ei a fost numit Cristian Ghinea. Penultimul plecat din Guvern este ministrul Culturii, Vlad Alexandrescu. El a fost succedat de Corina Șuteu. Iar lista miniștrilor care părăsesc Guvernul nu s-a încheiat. Asta deoarece premierul Dacian Cioloș a pus ochii pe alți doi miniștri, pe care i-a criticat într-o emisiune de televiziune. Este vorba de cei care dețin portofoliile Educaţiei şi Transporturilor, Adrian Curaj și, respectiv, Dan Costescu, cărora le-a reproşat că nu au gestionat bine situaţia plagiatelor, respectiv restructurarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România.

CINE ESTE VLAD VOICULESCU

Înainte de a fi directorul de Cabinet al ministrului Finanțelor, Anca Dragu, noul ministru al Sănătății a locuit 14 ani la Viena, unde a obținut licența și masterul la Universitatea de Economie și Business (Vienna University of Economics and Business Administration), având în prezent peste 10 ani de experiență în domeniul financiar. Singura legătură a lui Voiculescu cu domeniul sănătății este că a fost implicat în rețeaua de citostatice, prin care voluntarii transportau gratuit în România medicamente esențiale în tratarea cancerului, care nu se găseau în spitalele și farmaciile românești. Proiectul a fost dezvăluit în cadrul unei investigații HotNews, care a stat la baza documentarului „Rețeaua”, produs de HBO. În ceea ce privește averea sa, noul ministru al Sănătății are economii în valoare de aproximativ 110.000 de euro.