Aventura „Gaudeamus” continuă și astăzi, în ultima zi a târgului estival de la mare, care s-a deschis pe 14 august. În primele trei seri ale evenimentului cultural de la malul Mării Negre, au trecut pragul pavilionului expozițional din vecinătatea City Park Mall aproximativ 5.000 de persoane pasionate de carte, dornice să fie la curent cu noile apariții editoriale sau să-și îmbogățească biblioteca cu noi volume. „Încă de la început, târgul s-a bucurat de o primire călduroasă - pe măsura temperaturilor înregistrate în această perioadă - din partea publicului constănţean şi a turiştilor prezenţi acum pe litoral”, au precizat organizatorii, Radio România - Centrul Cultural Media Radio România şi Radio România Constanţa. Astăzi, târgul va fi deschis între orele 15.00 și 23.00.

CĂRȚI-VEDETĂ ȘI PREȚURI ATRACTIVE Printre vedetele celei de-a VI-a ediții a Târgului „Gaudeamus” de la Constanța se numără „Biblica. Atlasul Bibliei. O prezentare socială, istorică și culturală”, volum apărut la Editura Litera, cu un preț de 159 de lei. Pasionații de muzică pot să-și achiziționeze de la târg volume de specialitate de la Editura Muzicală Grafoart, dar și cărți pentru publicul larg, precum „Dicționarul de jazz”, de Adrian Andrieș, la prețul de 69 de lei. Dicționare și alte cărți pentru pasionații de limbi străine se găsesc la prețuri atractive, la editurile Nomina și Niculescu. „Povestea vieții mele” (trei volume), scrisă de regina Maria, poate fi găsită la standul editurii Rao, la un preț de 87 de lei.

Cei preocupați de istoria și activitatea culturală a Dobrogei pot găsi, la standul editurii constănțene Ex Ponto, o serie de lucrări speciale. Tot la Ex Ponto se găsesc și cărți semnate de autori români contemporani, apărute la editura ieșeană TipoMoldova, în colecția Opera Omnia, la prețuri de 25 și 30 de lei, dar și ediția anastatică a lucrării „Dobrogia în pragul veacului al XX-lea. Geografie, matematică, fisică, politică şi economică”, semnată de Marin Ionescu Dobrogianu, care a apărut în 2010, sub îngrijirea prof. univ. dr. Valentin Ciorbea.

TROFEE ȘI PREMII Astăzi, de la ora 18.00, va avea loc ceremonia de decernare a trofeelor ediţiei 2014 a Târgului „Gaudeamus”, care se vor acorda editurilor participante, dar și mass-media, în urma voturilor publicului. De asemenea, tot astăzi, se va afla care este cea mai râvnită carte a târgului, dar și cine a câștigat Premiul „Miss Lectura”, precum și cine e câștigătorul Marelui Premiu al tombolei „Gaudeamus”, constând într-un smartphone Nokia Lumia 520.

Campania de donaţii „Cărţile se întorc acasă”, iniţiată şi derulată de Radio România, în cadrul târgurilor „Gaudeamus”, continuă. De joi până sâmbătă, constănţenii au donat peste 700 de volume, care vor ajunge la biblioteca Liceului Tehnic „I.C. Brătianu” din comuna Nicolae Bălcescu.