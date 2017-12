Averea lui Lauren Bacall, împărţită între copii, câine şi menajeră

Averea actriţei Lauren Bacall, în valoare de 26,6 milioane de dolari, va fi împărţită celor trei copii ai săi, însă vedeta a lăsat scris în testamentul său ca Sophie, căţeluşa pe care a iubit-o atât de mult, dar şi menajera sa, Isla Hernandez, să primească o parte din bani. Actriţa, care a murit pe 12 august, în urma unui accident cardio-vascular, a cerut prin intermediul testamentului ca întreaga sa avere să fie împărţită, în mod egal, celor trei copii ai săi, Leslie Howard Bogart, Sam Robards şi Stephen Humphrey Bogart. De asemenea, actriţa şi-a dorit ca Sophie, căţeluşa sa, să fie bine îngrijită. Astfel, unul dintre fiii actriţei, Sam Robards, a primit o sumă de 10.000 de dolari pentru a avea grijă de patruped. În plus, 15.000 de dolari din averea actriţei îi revin Islei Hernandez, care a lucrat ca menajeră în casa artistei în ultimii 14 ani. ”Este minunat - nu m-am gândit niciodată că ar face ceva pentru mine”, a declarat Hernandez, o imigrantă din Honduras. Deşi obiectele de artă pe care actriţa le deţinea vor fi scoase la licitaţie în această toamnă, Lauren Bacall le-a cerut membrilor familiei sale să păstreze câteva dintre acestea.

Testamentul are 10 pagini şi a fost scris în septembrie anul trecut. O mare parte din averea actriţei a fost investită în apartamentul său din Central Park West, care valorează 9 milioane de dolari. Lauren Bacall a locuit în acest apartament de când s-a căsătorit cu Jason Robards, în 1961. Actrița s-a căsătorit prima dată cu Humphrey Bogart, în 1945, când avea 20 de ani. Bogart a murit de cancer esofagian în 1957. Cuplul a avut doi copii: Stephen, în vârstă de 65 de ani, un producător de ştiri şi de film documentar, şi Leslie, în vârstă de 58 de ani, instructor yoga. Bacall s-a căsătorit cu cel de-al doilea soţ, actorul Jason Robards Jr., în 1961 şi au împreună un fiu, Sam, în vârstă de 53 de ani, care la rândul lui este actor. Bacall şi Robards au divorţat în 1969.

Lauren Bacall, devenită o veritabilă legendă a Epocii de Aur de la Hollywood, a făcut parte dintr-o extinsă familie evreiască, fiind de origine română, pe linie maternă, dar şi verişoară a lui Shimon Peres, care a devenit cel de-al nouălea preşedinte al Israelului. Lauren Bacall a fermecat cinematograful hollywoodian, în cei peste 60 de ani de carieră, prin vocea profundă şi ochii săi albaştri. Lauren Bacall a devenit celebră cu rolul din filmul ”To Have and Have Not” al lui Howard Hawks, la vârsta de 19 ani, în 1944, alături de Humphrey Bogart, cu care a format un cuplu legendar. A fost soţia lui Bogart timp de 12 ani, până la decesul actorului, în 1957.