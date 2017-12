Avram Iancu, catalogat drept “criminal” de un extremist maghiar

În inima Ardealului românesc pare la modă extremismul maghiar. Nu înţelegem ce raţiuni, orgolii stupide sau interese absconse îl mână pe Csibi Barna să ne căsăpească istoria. După ce, în urmă cu un an, a spânzurat, într-o piaţă publică, o păpuşă înfăţişându-l pe Avram Iancu, Barna revine şi îl acuză acum pe revoluţionar de genocid. Extremistul maghiar susţine că “Avram Iancu a fost un criminal” şi că Academia Română i-ar fi confirmat acest lucru. El a spus că nu regretă că l-a “spânzurat” pe revoluţionar: “Românii, ca şi secuii, nu se gândesc decât la mâncare, aşa că trebuia să fac ceva care să atragă atenţia” (!??). Acelaşi Barna îl numeşte şi pe Baba Novac, faimosul căpitan din vremea lui Mihai Viteazul, “un tâlhar ordinar”. Mai mult, extremistul se declară deranjat şi de Ziua Naţională a României: “Practic, la 1 decembrie 1918, românii au obţinut în primul rând dreptul la autodeterminare, adică exact ceea ce ar trebui să facă şi poporul secuiesc. Dar ceea ce a fost ok pentru români văd că nouă, secuilor, ne este interzis!”. Şi primarul din Sfântu Gheorghe, Antal Arpad, care este şi liderul local al UDMR, anunţă că nu va participa nici în acest an la manifestările de 1 Decembrie, deoarece nu s-a schimbat nimic faţă de anul trecut, respectiv nu a fost schimbată data Zilei Naţionale şi nu au fost respectate promisiunile făcute maghiarilor în 1918. Drept pentru care Antal spune că maghiarilor le este greu acum să fie mândri de această ţară.

O altă formaţiune maghiară nemulţumită de statutul maghiarilor în România este PPMT, ai cărei lideri au avertizat că nu se vor opri până când nu vor obţine legiferarea statutului special al Ţinutului Secuiesc. Ei au organizat deja, zilele trecute, un miting pe această temă, iar miercuri PPMT Cluj a amplasat un banner cu un mesaj electoral pe un panou publicitar în comuna Floreşti, la intrarea în Cluj-Napoca, pe care scrie \"Românie Federală. Transilvanie Europeană! Autonomie!\". Bannerul a fost îndepărtat de autorităţi după câteva ore, pe motiv că ar contraveni Constituţiei.