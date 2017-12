Baby Fashion Weekend 2014

Weekend-ul care a trecut s-a desfășurat cât se poate de spectaculos la Mamaia. Fashion Summer Festival 2014, cea mai prolifică și de amploare manifestare de pe litoral, a oferit vineri seară, o nouă ediție Baby Fashion Weekend sau, cu alte cuvinte, sărbătoarea modei pentru copii, în cadrul căreia a avut loc și concursul Mini Miss și Mister Litoral 2014. Seara a început cu un recital al trupei artistice constănțene de copii Amicii și a continuat cu prezentări de modă ale unor colecții dedicate copiilor, cu hăinuțe, accesorii de plajă și jucării ale brand-urilor Kasta Morrely, United Colors of Benetton, Noriel, LC Waikiki. La prezentările de modă a defilat și Irinuca, fiica afaceristului Irinel Columbeanu, care a fost în prezent în public.

ALEXANDRA MAZĂRE, MODEL LA TREI ANIȘORI Concursul Mini Miss și Mister Litoral 2014 a adus pe podium 27 de prichindei, care mai de care mai frumoși, care au primit aplauze, încurajări și, bineînțeles, premii. Printre concurenții de la această ediție s-a aflat și micuța Alexandra Mazăre, fiica senatorului PSD Alexandru Mazăre. La cei trei ani, Alexandra a cucerit rapid publicul prin defilările și aparițiile de micuță vedetă. După ce au defilat în costume de baie pentru copii, cu jucării în mână și în ținute elegante și haioase, în același timp, prichindeii care au participat la concursul de frumusețe Mini Miss și Mister Litoral au primit fiecare câte un premiu: un titlu de Miss sau Mister cu numele stațiunilor de pe litoral sau o titulatură Fashion TV. Micuța Alexandra Mazăre a fost desemnată Mini Miss Turism 2014.

MINI MISS ȘI MISTER LITORAL, DOI MICUȚI FERMECĂTORI DE LA MARE Juriul concursului a fost alcătuit din avocata Lizeta Haralambie, stilista Florina Mărcuță, organizatoarea de evenimente Isabela Teodoroiu, reprezentanta City Park Mall, Oana Nechita, coregrafa Amalia Duran, reprezentantul United Colors of Benetton, Costi Halep, reprezentanta Junior Shop, Florica Aneti și reprezentanta Fashion TV România, Alexandra Andrioaia. Jurații au deliberat și au decis ca titlurile de Mini Miss și Mister Litoral 2014 să fie acordate concurentului Luca Dobre, de cinci ani și concurentei Jesica Postolache, ambii din Constanța. „Rochița mea are floricele pe ea și mi-a plăcut. Am avut emoții! Am trei ani și patru luni”, a declarat, cu mari emoții, micuța Jesica Postolache. „Îmi place, aici, la parada modei, e frumos. M-am îmbrăcat cu sacou, cu cămașă, cu pantaloni. Îmi place să fiu elegant. Am avut emoții și cel mai mult mi-a plăcut când am luat premiile. Mi-a plăcut și de partenera mea!”, a declarat micuțul Luca Dobre. Seara s-a terminat cu scena plină de copii care au dansat pe imnul stațiunii Mamaia, piesa „A lu' Mamaia”, spre amuzamentul total al publicului.