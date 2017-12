Bacăul nu mai câştigase la Constanţa de cinci ani!

CSV 2004 Tomis continuă mâine seria în sistemul “cel mai bun din cinci partide” din semifinala Diviziei A1 la volei feminin. Pentru campioană urmează două meciuri pe terenul Ştiinţei Bacău, scorul general după cele două partide jucate în weekend la Constanţa fiind 1-1. Meciurile sunt programate joi, de la ora 17.00, şi vineri, de la ora 19.30, iar ambele vor fi transmise în direct pe Digi Sport. Dacă scorul general va rămâne egal, jocul decisiv va avea loc la Constanţa, pe 3 aprilie.

Sâmbătă, Ştiinţa s-a impus cu 3:1 la Constanţa, reuşind prima victorie pe terenul Tomisului după un 3:0 obţinut pe 3 martie 2008! Dintre voleibalistele care au evoluat atunci, joacă şi acum la Bacău Herlea, Bălţatu, Iosef şi Truţă, în timp ce Constanţa are un lot complet schimbat. Începând cu sezonul 2008-2009, Tomis şi-a câştigat toate partidele organizate pe teren propriu, dar a reuşit şi cinci victorii la Bacău, ultimele două fiind cele din finala campionatului trecut.

Duminică, formaţia constănţeană a renăscut după un prim set pierdut la 15 şi s-a impus cu 3:2 graţie unei evoluţii net superioare celei din ziua precedentă. „Cred că s-a schimbat dorinţa de victorie, pentru că sâmbătă nu am fost concentrate îndeajuns, nu ne aşteptam la un meci atât de bun al Bacăului. Duminică a dat fiecare tot ce a putut pentru ca echipa să câştige”, a declarat centrul Elena Butnaru. „A fost un meci de mare intensitate, în care ambele echipe au avut oscilaţii de-a lungul partidei. Prin această victorie am relansat lupta pentru accederea în finala campionatului. Mulţumim publicului pentru că a fost alături de noi, chiar şi la greu, chiar şi ieri (n.r. - sâmbătă), când jocul nostru nu a fost la fel de bun ca astăzi. Sper ca aceste două partide să fie o lecţie pentru noi şi să ştim cum să abordăm meciurile de la Bacău”, a afirmat “căpitanul” Claudia Gavrilescu. „În ciuda problemelor noastre din ultima perioadă, am încercat să ne ridicăm nivelul de joc, să ne creştem motivaţia în primul rând. Am vrut să demonstrăm că echipa este capabilă să ocupe un loc cât mai bun în acest campionat şi că se poate bate pentru titlu cu Dinamo, Bacău şi CSM”, a declarat libero-ul Marina Vujovic. „Ne-a mulţumit evoluţia de duminică. A fost mult mai bună faţă de cea de sâmbătă, la toate capitolele. În primul rând la concentrare şi la dăruire, iar rezultatul s-a văzut. Sâmbătă s-a repetat ce s-a mai întâmplat şi în alte meciuri în acest sezon: după ce am câştigat primul set, am aşteptat să greşească adversarul şi apoi nu ne-am mai revenit”, a spus antrenorul secund al echipei constănţene, Constantin Alexe.