Bac-ul, un „hop” inexistent!

Lipsa de interes a foştilor guvernanţi faţă de problemele sistemului de învăţământ din România are consecinţe grave în rândul elevilor. Fie pentru că au ajuns la concluzia că învăţătura nu te ajută în viaţă, fie pentru că şi-au pierdut respectul pentru şcoală, tot mai mulţi elevi aleg să trateze cu indiferenţă examenul de bacalaureat, în ciuda faptului că de nota obţinută depinde viitorul lor academic. Acest lucru s-a observat încă de la prima probă orală, cea de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, care a început pe 11 iunie şi care se derulează pe parcursul a trei zile. Din cei 2.684 de elevi constănţeni care trebuiau să se prezinte în primele două zile ale probei, doar 2.333 (86%) au venit să susţină proba. Ceilalţi 351 (13,07%) de candidaţi fie vor susţine proba în sesiunea din toamnă, fie în sesiunile din anii următori. În condiţiile în care probele orale nu mai sunt eliminatorii, candidaţii primind, în cel mai rău caz, nivel de competenţe insuficient, există o singură explicaţie pentru absenţele înregistrate: absolvenţii de liceu nu s-au simţit foarte bine pregătiţi sau... nu-i interesează.

LIPSĂ DE INTERES PENTRU BAC Pregătirea insuficientă nu mai poate fi pusă decât pe seama dezinteresului elevilor, care ştiau încă de acum doi ani (prima sesiune a Bac-ului în care s-au înregistrat rezultate dezastruoase a fost în 2010) că nu se mai pot baza pe copiat. Prin urmare, deşi au avut la dispoziţie timp suficient pentru a se pregăti bine ca să obţină o notă de trecere, mulţi candidaţi au preferat să ignore acest aspect. Aşa se face că până şi printre cei care s-au prezentat ieri la proba orală la limba română au fost absolvenţi de liceu care nu aveau cunoştinţele necesare trecerii tuturor probelor. „Ştiu sigur că nu voi lua Bac-ul, pentru că nu m-am pregătit. Oricum, în ziua de azi şcoala nu mai înseamnă nimic. Am venit azi doar ca să mai stau cu colegii, examenul nu înseamnă nimic pentru mine”, a spus unul dintre absolvenţii Colegiului Tehnic de Marină „Al. I. Cuza” din Constanţa. Din fericire, există şi tineri care sunt conştienţi de faptul că fără educaţie opţiunile pe care le au în viaţă sunt limitate. Un exemplu în acest sens îl constituie Ismail Diner, de la Liceul Internaţional de Informatică, care s-a pregătit corespunzător pentru examenul de maturitate. Din acest motiv, proba de ieri nu i-a pus probleme şi este convins că nici pe viitor nu va întâmpina probleme.

RESTANŢE LA PLATA FACTURILOR Principalii vinovaţi pentru imaginea proastă pe care şcoala românească o are în rândul tinerilor sunt foştii guvernanţi, a căror politică de subfinanţare a dus la distrugerea sistemului de învăţământ românesc. Mai grav, la Constanţa există riscul ca examenul de bacalaureat să nu poată fi susţinut din cauza bugetului insuficient al liceelor. „Sunt probleme în organizarea Bacalaureatului, produse de neplata facturilor la energia electrică. Conducerea Liceului cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” din Constanţa m-a anunţat că a primit notificare din partea Enel Distribuţie Dobrogea prin care era anunţat că, din cauza neplăţii facturii pe luna aprilie, riscă să rămână fără energie electrică, ceea ce va perturba derularea examenului”, a declarat inspectorul şcolar general din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa, asist. univ. Răducu Popescu. Pentru a preveni o asemenea situaţie, conducerea ISJ a făcut demersuri către Ministerul Educaţiei, prin care solicita atât recalcularea sumelor alocate unităţilor de învăţământ pentru întreţinere şi reabilitare, cât şi transferarea costurilor de întreţinere a şcolilor şi liceelor către autorităţile locale. „Directorii unităţilor de învăţământ nu trebuie să se preocupe de plata facturilor şi de bugetul de reparaţii şi de întreţinere, ei trebuie să asigure buna desfăşurare a procesului educaţional”, a spus asist. univ. Popescu. Directorul Liceului, Andrei Szemerjai, a spus că s-a ajuns în această situaţie din cauza fondurilor insuficiente alocate de fosta guvernare unităţii, care nu a făcut faţă facturilor de la încălzire, curent şi alte utilităţi.

BAC FĂRĂ INTERVENŢII Inspectorul şcolar general a ţinut să menţioneze că nu vor fi tolerate intervenţiile pentru anumiţi candidaţi şi că el nu va apela niciodată la astfel de practici. „Ţin să fac această precizare pentru că directorul unui liceu a fost vizitat de o persoană care pretindea că vine din partea mea şi care i-a cerut, în calitate de reprezentant al meu, să intervină pentru nişte candidaţi. Din fericire, directorul respectiv m-a sunat să mă anunţe şi am putut să-i spun adevărul, şi anume că nu am trimis nicio listă cu niciun nume”, a spus inspectorul general al ISJ. Astăzi este ultima zi în care are loc proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, la care s-au înscris 5.751 de candidaţi din numărul total de 7.239 de elevi, restul solicitând echivalarea calificativelor obţinute în sesiunile anterioare. Pe toată durata desfăşurării examenului de bacalaureat, în judeţul Constanţa se va afla un reprezentant al Ministerului Educaţiei, în persoana lui Cristian Nicolae, care va monitoriza modul în care se desfăşoară testarea. „Scopul prezenţei mele aici îl reprezintă desfăşurarea examenului în cele mai bune condiţii”, a spus Cristian Nicolae.

Printre absolvenţii de liceu care au susţinut, ieri, proba orală la limba română s-a numărat şi fiul primarului Constanţei, Radu Mazăre junior, absolvent al Liceului Internaţional de Informatică. „Am nimerit un subiect care îmi cerea să vorbesc despre teatru în educaţia copiilor. Am avut de făcut un text argumentativ, să spun opinia mea despre importanţa teatrului în educaţia copiilor. Sunt multe subiecte şi nu pot să spun că aveam aşteptări, dar nu mi s-a părut foarte complicat pentru că m-am pregătit”, a spus fiul edilului oraşului. El a adăugat că intenţionează să îşi continue studiile în Anglia, specializările vizate fiind Administrarea Afacerilor şi Drept internaţional în limba chineză. „În zilele următoare voi continua pregătirea pentru cele trei probe scrise. Eu dau limba şi literatura română, matematică şi biologie. Pentru celelalte două probe orale (competenţe digitale şi de comunicare într-o limbă modernă - n.r.) am solicitat echivalarea (dacă un elev are diplome recunoscute internaţional prin care i se atestă competenţa într-un anumit domeniu poate solicita echivalarea acestora cu probele de la Bacalaureat - n.r.)”, a mai spus Radu Mazăre junior. Pentru a fi sigur că va obţine o notă mare la examenul de bacalaureat, Radu s-a pregătit tot anul, atât în cadrul orelor suplimentare organizate la nivelul unităţii de învăţământ, cât şi acasă. „Ca să fiu admis la facultatea pe care mi-o doresc trebuie să iau cel puţin nota 8.00 la Bacalaureat. Cred că voi lua 8.50 - 9.00. Nota 10 este imposibil să iei. Câte note de 10 aţi mai văzut până acum? Eu am auzit de unul singur în judeţul Constanţa în ultimii trei ani”, a spus Radu. Faptul că tatăl său a câştigat un nou mandat de primar al oraşului nu i-a influenţat cu nimic pe profesori, care îl ştiu din clasa a V-a, fiind tratat exact ca orice alt candidat, este sigur Radu Mazăre junior.