Bale l-a eclipsat total pe Cristiano Ronaldo

Presa europeană a remarcat faptul că fotbalistul galez Gareth Bale a fost cel mai bun jucător al echipei Real Madrid în victoria de miercuri seară cu Manchester City, scor 1-0 (Fernando 20-autogol), în manșa retur a semifinalei Ligii Campionilor. După 0-0 în tur, Real a obținut astfel calificarea în finala competiției, programată la 28 mai, la Milano, unde va înfrunta pe Atletico Madrid. Va fi o reeditare a finalei UCL din urmă cu doi ani, disputată la 24 mai 2014, de pe „Estádio da Luz” din Lisabona, când Realul s-a impus, după prelungiri, cu scorul de 4-1. Marți seară, în returul primei semifinale din Liga Campionilor, Bayern München a învins pe Atlético Madrid, scor 2-1 (Xabi Alonso 31, Robert Lewandowski 74 / Griezmann 54), dar în finală s-a calificat Atlético, grație golului marcat în deplasare, după ce în tur echipa spaniolă a câștigat pe teren propriu, scor 1-0.

GARETH BALE, ÎN PRIM-PLAN

„Bale a ajutat-o pe Real Madrid să joace încă o finală de Liga Campionilor. Fotbaliştii de la Real Madrid le-au dat celor de la Manchester City pălăriile, paltoanele, le-au strâns mâinile, le-au mulţumit pentru vizită şi i-au trimis acasă, fiind cu gândul deja la finala cu Atletico Madrid”, a fost comentariul englezilor de la „Daily Mail”.

„Galezul Gareth Bale o duce pe Real Madrid pe drumul către al unsprezecelea trofeu de Liga Campionilor. Se anunţă un derby fierbinte cu Atletico Madrid. Cristiano Ronaldo a fost eclipsat total de Gareth Bale”, a scris cotidianul german „Bild”.

„Madrid, capitala Europei. Real Madrid îşi va întâlni vecina din oraş, pe Atletico Madrid, echipă pe care a mai învins-o şi în finala din 2014. Cu un Cristiano Ronaldo absent, Gareth Bale a preluat frâiele Realului şi a creat faza din care s-a marcat golul”, au titrat francezii de la „L'Equipe”.

„Derby la Milano. Simeone va avea parte de o revanşă după după meciul din 2014. Madrid este capitala fotbalului în acest an”, a scris „Gazzetta dello Sport”, amintind şi de finala Ligii Campionilor din 2014.

„Gareth Bale s-a eliberat de umbra lui Cristiano Ronaldo. Un autogol al lui Fernando a asigurat finala pentru Real Madrid. Absenţa lui Silva a fost cheia în echipa Mancehster City, iar Zinedine Zidane a avut încredere în Jese în cel mai important joc”, a fost opinia jurnaliştilor cotidianului englez „Daily Mirror”.

„Bale a arătat calea, a fost cel mai bun atacant de pe teren. Real Madrid a fost mai puternică şi mai periculoasă în ambele jocuri. Pentru Atletico Madrid, se anunţă o revanşă după finala pierdută în 2014”, a anunțat ESPN.

ZIDANE CONSIDERĂ CALIFICAREA REALULUI MERITATĂ

Zinedine Zidane, antrenorul echipei Real Madrid, a declarat miercuri seară, imediat după calificarea formaţiei sale în semifinalele Ligii Campionilor, că jucătorii său au suferit în multe momente ale confruntării cu Manchester City, dar au muncit din greu şi de aceea au obţinut calificarea. „Am suferit, așa cum am știut că se va întâmpla. În cele din urmă ne-am calificat și suntem foarte fericiți. Jucătorii merită acest lucru. Fanii au fost alături de jucători pentru tot meciul și asta ajută întotdeauna. Cristiano a jucat cum o face întotdeauna, la superlativ, dar toată lumea a muncit din greu și de aceea suntem în finală. Sunt încântat de ceea ce s-a întâmplat. Finala va fi perfect echilibrată, dar acum ne vom bucura de calificare. Este o zi importantă pentru Real Madrid. Sunt foarte fericit, dar nu doar pentru mine. Sunt fericit pentru jucători, deoarece au făcut o treabă excelentă. Trebuie să te aştepti să suferi întotdeauna într-o semifinală de Ligă, dar finala te descătuşează. Trebuie să ne bucurăm de acest moment alături de fani, dar nu am realizat încă maximum. Știm că vom avea un meci complicat pe 28 mai cu Atletico; dar acum trebuie să ne odihnim și să ne gândim la jocul nostru de duminică”.

Zidane a avut doar cuvinte de laudă pentru fotbaliştii madrileni: „Sunt foarte fericit să am posibilitatea de a antrena acești jucători. Toată lumea este importantă. Trebuie să continuăm să lucrăm împreună și să gândim că putem face lucruri importante. Asta e ceea ce am realizat în seara asta. Eu sunt antrenorul și cu siguranţă am adus lucruri pozitive, dar echipa a pus totul în practică. Jucătorii sunt cei mai importanţi pentru că îmi permit să mă bucur de fotbal. Sunt fericit să îi văd cum progresează în fiecare zi. Trebuie să trăiești în fiecare zi cu o intensitate maximă și să te gândeşti că s-ar putea să fie ultima”.

MANUEL PELLEGRINI: „NU MERITAM SĂ PIERDEM, UN EGAL AR FI FOST CORECT”

Antrenorul echipei Manchester City, Manuel Pellegrini, a declarat la conferinţa de presă că Real Madrid a avut mai mult noroc în meciul de miercuri seară şi că un rezultat de egalitate ar fi fost corect: „Un egal ar fi fost un rezultat corect, dar cei de la Real Madrid au avut noroc. Au fost 180 de minute de muncă şi s-a jucat puţin fotbal. Am un gust amar. Nu meritam să pierdem. Din nefericire, noi nu am reuşit să fim foarte creativi, iar ei au avut mult noroc la faza golului. Nici noi, nici ei nu cred că am fost foarte creativi. Fără Silva, fără Nasri, cu Toure care nu a putut juca mai mult de 60 de minute, nu am avut cum să construim nimic”.

Pellegrini a apreciat primirea făcută de fanii de pe arena „Santiago Bernabeu” și a vorbit despre finala dintre Atletico şi Real: „Nu există favorită în acest meci. Atletico Madrid este o echipă foarte puternică, în timp ce Real Madrid are jucători care pot face diferenţa”.

Născut la 16 septembrie 1953, Manuel Pellegrini a mai antrenat în cariera sa formațiile San Lorenzo, River Plate, Villarreal, Real Madrid și Malaga. Din vară, Pellegrini va fi înlocuit la Manchester City de Josep Guardiola, care va primi 19 milioane de euro pe sezon şi va deveni cel mai bine plătit antrenor din Premier League.

SEMIFINALELE UEFA EUROPA LEAGUE

Joi seară, de la ora 22.05, sunt programate și meciurile retur din semifinalele UEFA Europa League: FC Liverpool - Villarreal CF (în tur: 0-1; în direct la Pro TV și Dolce Sport 2) și FC Sevilla - Șahtior Donețk (în tur: 2-2; în direct la Dolce Sport 1). Finala UEL se va disputa la 18 mai, la Basel.

