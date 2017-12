Balet diplomatic între Marea Britanie și Uniunea Europeană

Principalii actori europeni ai Brexitului s-au întâlnit cu Theresa May la Londra, cu doar câteva zile înaintea unui summit al Celor 27 la Bruxelles, summit destinat să stabilească "liniile roșii" ale negocierilor, după cum comentează AFP. Șefa executivului britanic l-a primit pe șeful Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, pentru prima lor discuție față în față după ce ea a lansat în 29 martie procesul ieșirii Marii Britanii din UE. Michel Barnier, negociator-șef al Uniunii Europene, și miniștrii britanici David Davis, responsabil de Brexit, și Philipp Hammond (Finanțe) au participat la ceea ce serviciul de presă al premierului May a calificat drept "întâlnire constructivă". Ca urmare a invocării art. 50, punctul de plecare a doi ani de negocieri în urma cărora Marea Britanie își va lua rămas bun de la UE, Theresa May a "reafirmat angajamentul Regatului Unit pentru a ajunge la un parteneriat strâns și unic cu Uniunea Europeană", menționează un scurt comunicat emis de Downing Street. De la activarea sa, numeroși înalți responsabili europeni s-au succedat în capitala britanică: președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, săptămâna trecută, și președintele Consiliului European, Donald Tusk, în 6 aprilie. Acest balet diplomatic arată că Regatul Unit are în vedere "negocieri într-o manieră constructivă și cu bună voință", a asigurat marți purtătorul de cuvânt al Theresei May.

PĂSTRAREA UNEI RELAȚII „SPECIALE“ CU UE

Șefa executivului britanic indicase deja că dorește să păstreze o relație "specială" cu UE, optând în același timp pentru ceea ce este prezentat în general drept un Brexit "dur", care include în special ieșirea din piața unică. Dar dosarul este departe de a fi soluționat, așa cum a amintit comisarul european al Pieței interne și al Industriei, Elzbieta Bienkowska, care a declarat în ziarul german Die Welt că Londra nu poate avea "untul și banii pentru unt". Semn al complicațiilor din viitor, UE și-a înăsprit poziția asupra mai multor dosare-cheie - drepturile cetățenilor europeni după ieșirea Regatului Unit, viitorul serviciilor financiare și factura separării - după cum arată un proiect de "orientări pentru negocieri", citat de AFP.

APĂRAREA DREPTURILOR CETĂȚENILOR DIN UE ÎN REGATUL UNIT

UE, care a făcut din apărarea drepturilor cetățenilor din Uniunea Europeană în Regatul Unit (și invers, ale cetățenilor britanici pe teritoriul UE), una dintre cele trei priorități ale sale, va căuta să garanteze "dreptul de a primi rezidență permanentă" pentru persoanele care au trăit legal cinci ani pe teritoriul britanic, conform acestui document. Asupra acestui punct, Theresa May ar putea să se pună de acord cu conducătorii europeni. Un purtător de cuvânt al guvernului a informat că ea ar urma să profite de întâlnire pentru "a-și reafirma dorința de a obține rapid garanții asupra drepturilor cetățenilor europeni care trăiesc în Regatul Unit, precum și un angajament reciproc" din partea UE.

„FACTURA“ PE CARE TREBUIE SĂ O ACHITE MAREA BRITANIE

Proiectul este mai ferm, de asemenea, asupra problemei sectorului financiar, pe care UE vrea să-l protejeze de orice perturbare legată de ieșirea centrului financiar din Londra (City) din piața unică. Factura pe care va trebui să o achite Londra părăsind UE reprezintă unul dintre dosarele cele mai sensibile, iar Bruxellesul a indicat deja că aceasta va fi încărcată. Ea a fost evaluată de partea europeană la aproximativ 60 miliarde de euro. "Vom avea probleme dificile de rezolvat. Compromisuri vor fi necesare de ambele părți", a recunoscut miercuri David Davis, adăugând totuși că "Marea Britanie are motive bune să se simtă optimistă". Textul negociat la Bruxelles de reprezentanții Celor 27 de state membre, al cărui primă versiune a fost prezentată la sfârșitul lunii martie, urmează să fie finalizat joi în Consiliul de Miniștri, înainte de a fi semnat sâmbătă în cursul summitului extraordinar al liderilor țărilor UE, în afara Marii Britanii, în capitala belgiană.

Statele membre vor trebui apoi să adopte "directive" mai detaliate în 22 mai, în cursul unei reuniuni care îi va încredința de asemenea francezului Michel Barnier mandatul său de negociator-șef în numele Celor 27. UE speră să înceapă negocierile asupra art. 50 după alegerile generale anticipate prevăzute în Regatul Unit pentru 8 iunie. Acest scrutin a fost convocat de Theresa May, care speră să iasă cu o poziție întărită pentru a negocia Brexitul.