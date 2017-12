Băncile în impas trebuie să-şi rezolve singure problemele de capitalizare!

Recapitalizarea grupurilor bancare cu probleme nu este ceea ce are nevoie România, a declarat guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu. De asemenea, este riscantă asocierea mai multor state care se confruntă cu circumstanţe foarte diferite, sub denumirea de \"riscul Europei emergente\", a mai avertizat Isărescu. Mulţi analişti se aşteaptă ca România să apeleze la sprijinul Fondului Monetar Internaţional (FMI), la fel ca Ungaria şi Ucraina, în contextul în care datoria externă reprezintă 12% din PIB. Deşi România a înregistrat anul trecut cea mai mare creştere economică din Uniunea Europeană, (de 7,3%), boom-ul economic care a durat opt ani a încetinit totuşi pînă aproape de zero spre finalul anului 2008. Se anticipează că statul va înregistra o creştere a PIB negativă în acest an. Isărescu a spus, la începutul acestei săptămîni, că banca centrală analizează deja, împreună cu reprezentanţii Guvernului, suma optimă de împrumutat de pe plan extern, în condiţii de costuri cît mai avantajoase şi cu un calendar rezonabil de rambursare. \"Atunci cînd ministrul de Finanţe al Austriei, Josef Pröll, a fost la Bucureşti (în urmă cu două săptămîni - n.r.), i-am spus că o abordare globală de a subvenţiona toate subsidiarele austriece nu va fi un lucru bun pentru România, întrucît băncile locale sînt deja foarte bine capitalizate. Desigur, orice capitalizare este binevenită, dar o abordare globală ar trebui să se adreseze problemelor specifice de aici, altfel s-ar putea genera confuzie\", a precizat Isărescu. Guvernatorul BNR a mai afirmat că banca centrală este pregatită să intervină pentru a susţine moneda naţională.