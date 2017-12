Băncile lansează tot felul de variante de economisire cu cîştiguri garantate

Bănci importante din system - BCR, BRD, Bancpost sau Banca Transilvania au lansat diverse produse de economisire cărora le-au ataşat o dobîndă fixă. Bonificaţiile ajung la 8% pe an, băncile fiind dispuse să plătească tot mai mult pentru a atrage economiile populaţiei. BCR promovează depozitul “Simultan BCR”, un depozit la termen în lei cu dobîndă fixă. Produsul are scadenţa la o lună sau la trei luni, iar suma minimă de constituire este de 1.000 de lei. Dobînzile oferite variază în funcţie de termenul ales, dar şi de suma de constituire a depozitului. Dacă valoarea depunerilor este cuprinsă între 1.000 şi 5.000 de lei, iar depozitul este constituit pe o lună, dobînda oferită este de 7,25%. Dobînda creşte la 7,4% dacă economiile plasate într-un astfel de depozit sînt între 5.000 şi 10.000 de lei. Cu depuneri de peste 10.000 de lei se poate obţine o dobîndă de 7,4%. Alegerea unui termen de maturitate mai mare (3 luni) implică şi valori mai mari ale dobînzilor. Astfel, sumele cuprinse între 1.000 şi 5.000 de lei atrag o dobîndă de 7,5%. Dacă depozitul este constituit din valori cuprinse între 5.000 şi 10.000 de lei, banca acordă o dobîndă de 7,65%. Pentru economiile mai mari de 10.000 de lei depuse într-un depozit “Simultan BCR” cu scadenţa la 3 luni, dobînda oferită este de 7,75%. Depozitul oferă posibilitatea de a fi prelungit pe acelaşi termen şi cu suma cu care a fost constituit iniţial. În acest caz, se va oferi dobînda valabilă pentru momentul în care se alege reînnoirea depozitului.

BRD concurează cu “Depozitul 1000”, căruia i-au fost ataşate două opţiuni pentru perioada de economisire: la 6 luni sau la 2 luni. Acest produs de economisire în lei a fost creat iniţial cu scadenţa la 180 de zile. Pînă la 31 decembrie 2006, “Depozitul 1000” poate fi constituit şi pe termen de 60 de zile. Dobînda valabilă pentru depozitul pe 6 luni este de 7,75%, în timp ce pentru depozitul pe termen de 2 luni, BRD acordă o bonificaţie de 7,25%. Pentru consituirea “Depozitului 1.000” sînt necesare depuneri iniţiale minime în valoare de 1.000 de lei. BRD nu percepe comisioane pentru operaţiunile aferente “Depozitului 1.000”. Astfel, sînt oferite, în mod gratuit, dechiderea contului de depozit, transferul automat la scadenţă a capitalului acumulat în contul curent sau eliberarea extrasului de cont. La rîndul său, Bancpost derulează o campanie promoţională pentru “Depozitul Prim”. Siguranţa pentru economii şi profitul generos sînt cuvintele prin care banca încearcă să atragă economiile populaţiei. Banca acordă o dobîndă fixă de 8% pe 3 luni pentru depozitele constituite în lei, fiind necesară o sumă minimă de 500 de lei. Dacă, de obicei, dobînzile diferă în funcţie de sumele depuse şi de scadenţele alese, pentru perioada campaniei, dobînda de 8% este valabilă pentru orice sumă depusă. Termenele de maturitate pot fi la 14 zile, 1, 2, 3 sau 6 luni ori un an. La sfîrşitul celor 3 luni, depozitul se poate reînnoi în mod automat la valoarea iniţială sau la valoarea depozitului plus dobînda aferentă celor trei luni. Există şi opţiunea ca la maturitate, depozitul să fie transferat în contul clientului. Dorind ca fiecare client al său să se afle pe primul loc într-un clasament imaginar, Banca Transilvania vine cu un depozit cu scadenţa la 111 zile. Depozitului îi este ataşată o dobîndă fixă de 7,25%, suma minimă de constituire fiind sub pragul impus de BCR, BRD sau Bancpost. Cu doar 100 de lei se poate constitui un depozit cu scadenţa la 111 zile. Depozitul poate fi prelungit în mod automat, clientul alegînd dacă se va capitaliza sau nu dobînda. Indiferent de banca aleasă pentru plasarea economiilor, sumele depuse se află în siguranţă. Depozitele constituite sînt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar (FGDSB). Dacă o bancă nu mai poate să îşi onoreze obligaţiile asumate faţă de deponenţi, FGDSB preia acest rol, în limita echivalentului a 15.000 de euro cît reprezintă plafonul de garantare.