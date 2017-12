Băncile se orientează spre componenta de economisire şi servicii complexe

“Deşi în anii anteriori s-a înregistrat o explozie a creditelor, mai ales a celor de consum, în prezent, creditul nu mai este o locomotivă. Acum persoanele fizice trebuie să ia în calcul şi alte produse bancare”, a declarat directorul grupului BRD Constanţa, Eugen Sandu. El s-a referit la produsele de economisire oferite de bănci, produse care au început, în ultima perioadă, să fie mai des utilizate de către persoanele fizice. Directorul BRD a subliniat faptul că, în alte zone, unde mentalitatea oamenilor s-a mai schimbat, şi unde există mult mai multe informaţii din domeniul bancar, cei interesaţi de achiziţionarea unor bunuri acţionează în mod diferit de multe alte persoane.

El este de părere că şi românii ar trebui să înveţe de la europeni. “De exemplu, cei care au reuşit să economisească în timp o sumă de bani şi le mai trebuie o parte pentru a putea cumpăra un autoturism, nu se duc la bancă să împrumute diferenţa de bani necesară, ci împrumută întreaga sumă. În acest timp, banii economisiţi îi plasează într-un instrument de economisire, la care primeşte o dobîndă. Motivul? E simplu. Ies în cîştig. În România, altfel se face socoteala. Dacă persoana respectivă are deja 5.000 de euro şi îi mai trebuie încă 5.000 de euro pentru a cumpăra o maşină, atunci se duce la bancă şi împrumută diferenţa”, a explicat Sandu. El a dat şi un exemplu concret în acest sens: “Dacă am 5.000 de euro, îi schimb în lei şi îi plasez într-un cont de economii, de exemplu, în Depozitul 1.000 oferit de BRD, unde primesc o dobîndă de 8% pe an. Şi asta în condiţiile în care inflaţia a fost de 4,87% anul trecut. Totodată, iau un credit ipotecar în euro cu o dobîndă anuală de 7,33%. Eu spun că este o afacere bună”, a mai adăugat Sandu.

De la Internet-Banking la pachete de servicii

Alături de componenta de economisire mai sînt şi serviciile pe care o bancă le poate pune la dispoziţia clienţilor. Unul din aceste servicii este Internet-Banking. “Deocamdată, Inetrnet-Banking-ul este destul de slab dezvoltat în România, întrucît nu mulţi oameni au acasă computere. În viitor, se vor schimba lucrurile şi în acest sens, astfel că tot mai multe persoane vor utiliza acest serviciu specializat, oferit de bănci”, a precizat Sandu. El a dat ca exemplu serviciul BRD-Net, prin care clienţii îşi pot efectua toate plăţile direct de acasă sau să îşi întocmească ordinele de plată, să-şi efectueze toate operaţiunile curente sau chioar o aplicaţie de credit, toate acestea pentru un abonament lunar de doar un euro.