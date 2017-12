Băncile străine, “somate” de BNR să nu retragă finanţări din România

BNR va solicita băncilor-mamă care au instituţii de credit în România să semneze angajamente ferme că nu retrag finanţările de pe piaţa locală în cazul reducerii rezervelor minime obligatorii (RMO) în valută, ca urmare a intrării fondurilor din împrumuturile externe de la CE şi FMI, afirmă surse oficiale. \"Problema României este să nu repete situaţia din Ungaria, unde sume importante din fondurile atrase de la Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional au plecat din ţară sub forma rambursărilor în contul finanţărilor de la băncile-mamă. BNR nu vrea ca sumele eliberate din rezervele minime obligatorii să plece imediat în afara ţării. Va fi o întîlnire cu toată lumea, fără discriminări, cu băncile-mamă din Grecia, Austria, Franţa şi Italia, pentru o înţelegere comună. Chiar dacă nu va fi o reuniune şi se va discuta cu fiecare în parte, trebuie ca toţi să se angajeze, fără excepţie\", au precizat suresle citate. Potrivit BNR, datoria privată scadentă în 2009 este de 24 miliarde euro, împărţită între bănci - 10 miliarde euro, sumă care va fi reînnoită în proporţie de 90% - şi firme nebancare - 14 miliarde de euro, cu un grad maxim de rostogolire de 60%. \"România are mare nevoie de reluarea creditării, atît pentru a opri căderea economiei, cît şi pentru a asigura venituri la buget. Canalul cel mai corect de a furniza lichiditate este reducerea rezervelor minime obligatorii. Totuşi, banca centrală trebuie să se asigure că acei bani rămîn în piaţa internă si semnarea de angajamente este o variantă\", au continuat sursele citate. Ieri, prim-ministrul Emil Boc a primit asigurări verbale de la toate băncile stăine că liniile de creditare vor fi menţinute, discuţiile actuale cu Comisia Europeană avnd şi un efect psihologic care conferă siguranţă instituţiior de credit că pot continua creditarea. Săptămîna trecută, guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a declarat că, din discuţiile cu cele mai importante bănci din România, se aşteaptă la un grad de reînnoire a liniilor de finanţare mai mare de 90%, iar împreună cu capitalizările deja anunţate, procentul ar putea ajunge la 100%. Băncile comerciale sînt obligate să constituie rezerve minime obligatorii la banca centrală reprezentînd 40% din depozitele în valută şi 18% din cele în lei. Pentru sumele în monedă naţională cu o maturitate de peste doi ani nu se aplică rezerve obligatorii. BNR plăteşte la rezervele minime obligatorii în lei o dobîndă de 5,75% pe an, 2,8% pe an la euro şi 1,05% pe an la dolar.