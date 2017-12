Bani de la Beijing pentru turismul românesc

Unul dintre workshopurile care au trezit interesul investitorilor chinezi a fost cel referitor la dezvoltarea turismului. Constanţa este un judeţ preponderent turistic, atât prin staţiunile de pe litoralul Mării Negre, cât şi prin numeroasele obiective turistice existente la nivel judeţean. Mai mult decât atât, într-o viitoare ecuaţie investiţională în domeniul turismului va intra, cu siguranţă, şi Delta Dunării, acolo unde investitorii români şi chinezi pot duce componenta turistică mult mai sus decât este în prezent. Ministrul delegat pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de Afaceri şi Turism, Maria Grapini, a declarat că, din punct de vedere turistic, România are un uriaş potenţial de dezvoltare, referindu-se şi la staţiunile din sudul litoralului românesc. Prezent la workshopul despre dezvoltarea turismului, deputatul PSD de Constanţa Radu Babuş a afirmat că investiţiile oamenilor de afaceri chinezi nu pot decât să ofere un plus turismului românesc. ”Aşa cum s-a vorbit în cadrul workshopului, direcţionarea unui număr cât mai mare de turişti chinezi către România este doar o componentă. Turismul românesc, turismul litoral, mai ales cel din partea de sud, are nevoie de o infuzie serioasă de capital pentru a se dezvolta aşa cum ar trebui, nu numai cu staţiunea Mamaia, ci cu întreg litoralul românesc şi chiar cu Delta Dunării. În viitorul context regional, Dobrogea poate deveni o atracţie turistică pentru asiatici. Cred că investitorii chinezi ne pot ajuta să readucem România pe harta turistică a lumii. Ceea ce se întâmplă în staţiunea Mamaia de câţiva ani ar fi trebuit să se întâmple în toate staţiunile litorale. Sper ca proiectele discutate să se şi concretizeze, pentru că numai aşa vom putea creşte nivelul de trai al locuitorilor judeţului Constanţa”, a afirmat Radu Babuş.