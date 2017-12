“Banii de la FMI, necesari pentru susţinerea leului”

Acordul de finanţare cu Fondul Monetar Internaţional (FMI) este necesar pentru apărarea cursului de schimb al leului, autorităţile trebuie să analizeze cu atenţie destinaţia fondurilor şi va fi o reuşită dacă România va obţine cel puţin aceleaşi condiţii ca cele negociate de Ungaria, a declarat preşedintele Asociaţiei Oamenilor de Afaceri din România (AOAR), Florin Pogonaru. \"Problema nu este a nu lua bani de la Fond, absolut necesari pentru apărarea cursului, ci în ce condiţii îi obţinem şi cum îi vom cheltui\", a spus Pogonaru. Reprezentantul oamenilor de afaceri a menţionat că trebuie văzut dacă datoria privată poate fi preluată public, astfel încît, pe lîngă firmele de stat, care ar trebui sprijinite, să fie ajutate şi companiile private. \"Trebuie discutat dacă salvezi familii care au luat credite în euro şi din cauza cursului acum plătesc foarte mult şi, de asemenea, despre cum ajutăm firmele private, dar trebuie stabilite criterii foarte clare pentru a acorda aceste ajutoare\", a spus Pogonaru. Referindu-se la ajutoarele pentru firmele private, Pogonaru a arătat că acestea sînt binevenite în unele cazuri, dar trebuie condiţionate. \"Am auzit că s-a aprobat o garanţie bancară pentru Ford. Mă bucură acest lucru, dar nu cumva Ford începe să beneficieze de condiţii mai bune în România decît în SUA? Dacă nu vom impune anumite criterii de acordare a ajutoarelor pentru firme, acestea vor sta la coadă să primească sprijin\", a spus şeful AOAR. Pogonaru a mai arătat că suma de 19 miliarde de euro vehiculată ca împrumut extern ar fi de ajuns pentru a ajuta economia românească, precizînd că, deşi este o sursă de finanţare relativ scumpă, România ar avea costuri mai mari în lipsa acestei finanţări. \"Se cere această sumă pentru că se fac scenarii pentru a preîntîmpina panica şi atacurile pe leu. Sprijinul ar putea veni în mare parte de la FMI pentru că, din cîte ştiu, Comisia Europeană nu prea mai are bani, dar mai rămîn BEI şi BERD\", a mai spus Pogonaru. La rîndul său, preşedintele Patronatului Întreprinderilor Italiene în România - UNIMPRESA, Stefano Albarosa, a arătat că un acord cu FMI va creşte încrederea investitorilor străini în România, care s-a deteriorat în urma scăderii ratingurilor de ţară. “Totuşi, italienii sînt în România pentru că piaţa de aici oferă oportunităţi şi, în ciuda crizei, în România se vorbeşte de o creştere economică de 0%, în timp ce în Europa se previzionează recesiune\", a subliniat Albarosa. În ciuda optimismului unora care cred că România va fi ocolită de recesiune, peste 75% dintre managerii din România consideră că situaţia actuală se va înrăutăţi, în timp ce peste 80% dintre aceştia anticipează probleme pe partea de vînzări şi comenzi, 83% pe încasări şi 60% se vor confrunta cu dificultăţi, potrivit unui studiu realizat de firma Roland Berger Strategy Consultants. Referitor la prelungirea crizei în România, 54% dintre respondenţii studiului cred că situaţia actuală va dura peste un an, în timp ce 41% consideră că se va menţine pînă la finele lui 2011. De asemenea, 56% dintre manageri se aşteaptă să se confrunte cu falimente ale unor clienţi în următoarele 12 luni.