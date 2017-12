Banii din Golf transformă Kosovo într-un sălaș SI, sub privirea indiferentă a UE și SUA

Kosovo, o țară preponderent musulmană desprinsă din Serbia după intervenția militară a SUA și NATO, s-a transformat într-un veritabil leagăn al islamiștilor radicali și într-un tărâm potrivit pentru recrutarea de luptători pentru rețeaua teroristă Stat Islamic, datorită banilor pompați în Kosovo de regatele din Golf, susține un articol publicat în ”New York Times”, citat de Russia Today. Dintre toate statele europene, Kosovo deține recordul negativ de a avea cel mai mare număr de persoane care s-au alăturat rețelei teroriste Stat Islamic să lupte în Siria. La o populație de 1,8 milioane de locuitori, 314 kosovari au fost identificați de poliție, în ultimii doi ani, ca fiind recrutați de SI. Autoritățile locale și imamii moderați dau vina pentru această problemă pe o rețea de clerici susținuți puternic financiar de Arabia Saudită, Qatar, Kuweit și alte state arabe. Fondată pe baza unor donații tenebroase, donații și instituții de învățământ islamist, rețeaua respectivă propovăduiește așa-numitul Wahhabism, o doctrină islamică dură, radicală, promovată și de Arabia Saudită. ”Primul lucru făcut de wahhabiți a fost să ia musulmanii noștri moderați, membri ai congregației noastre, care înțeleg Islamul într-un mod tradiționalist împământenit în Kosovo de generații și să îi îndepărteze de această credință, radicalizându-i”, a explicat Idriz Bilalli, un imam de la moscheea centrală din Podujevo. ”După ce îi îndepărtează de Islamul moderat, încep să îi bombardeze cu doctrine radicale. Principalul lor scop este de a crea un conflict între musulmani. Asta s-a întâmplat și în țările arabe, unde au început conflicte și războaie din cauza divergențelor conceptuale asupra Islamului”, a mai explicat imamul citat de ”New York Times”. Wahhabismul propovăduiește supremația legii islamice Sharia, ideea jihadului violent, care încurajează omorârea musulmanilor considerați eretici dacă sunt moderați și nu împărtășesc doctrina wahhabită. Kosovo, care și-a declarat independența de Serbia în 2008, are stipulat în Constituție că este o țară secularistă. Kosovarii sunt predominant musulmani albanezi, adepți ai școlii Hanafi de Islam moderat, promovată de cinci secole de Imperiul Otoman. După Războiul din Balcani, o serie de organizații de caritate saudite dar și predicatori au invadat Kosovo, oferind bani pentru construcția de moschei și ajutor pentru săraci în schimbul respectării zilnice a conceptelor islamice extremiste, cum ar fi portul vălului de către femei, de exemplu. ”Ei au venit sub pretextul de a ne ajuta, dar au venit cu un bagaj de concepte islamice radicale care a scindat, practic, credincioșii”, declarăEnver Rexhepi, un imam moderat din localitatea kosovară Gjilan. ”Am petrecut zece ani în țări arabe și am ajuns la concluzia că este foarte important să oprim sectanții arabi care propovăduiesc Islamul radical să pătrundă în Kosovo”, a mai declarat imamul. Pentru unii moderați ca imamul Rexhepi, împiedicarea răspândirii doctrinei wahhabite în rândul kosovarilor constituie o sursă de necazuri. În anul 2004, el a avut o înfruntare cu predicatorul wahhabit Zekirja Qazimi din cauza steagului kosovar arborat în moscheea lui Rexhepi. Steagul înfățișează un vultur bicefal. În doctrina wahhabită este interzisă orice reprezentare a unei ființe care ar putea fi idolatrizată. În consecință, predicatorul Qazimi a smuls steagul kosovar iar imamul Rexhepi l-a pus la loc. În câteva zile, sărmanul Rexhepi a fost atacat și bătut cu bestialitate de un grup de bărbați mascați, relatează ”New York Times”. El crede că a fost victima oamenilor lui Qazimi, dar ancheta poliției încă bate pasul pe loc, probabil sub presiunea acelorași wahhabiți influenți și a banilor lor. Abia în 2014, după ce doi tineri kosovari s-au aruncat în aer în Irak și în Turcia, autoritățile kosovare au deschis o anchetă pentru a stabili sursa radicalizării lor și au ajuns inevitabil la predicatorul Qazimi. Abia luna aceasta, Qazimi a fost condamnat la zece ani de închisoare pentru incitarea la ură și pentru recrutări de luptători pentru organizații teroriste, acuzații cu care de altfel se confruntă zeci de alți predicatori și manageri de organizații caritabile de doctrină wahhabită care au năpădit Kosovo. În consecință, ancheta autorităților a dus la inculparea a 67 de persoane, arestarea a 14 imami și închiderea activității a 19 organizații musulmane wahhabite. Anchetatorii spun că sponsorii saudiți au investit milioane de dolari în Balcani. Al Waqf al Islami, una din organizațiile islamiste închise de autoritățile kosovare, a pompat zece milioane de euro din 2000 până în 2012. Din acești bani, peste un milion de euro au mers la construcția unei moschei. 1,5 milioane de euro au dispărut din conturi pentru o serie de plăți individuale, nejustificate prin acte contabile, cărora poliția nu le-a dat de urmă. Posibil recrutări de teroriști. Doar 7% din bugetul organizației a fost investit în orfelinate și alte acțiuni caritabile veritabile.

Radicalizarea populației din Kosovo nu a luat prin surprindere pe nimeni, susține ”New York Times”. Încă din 2004, premierul de atunci, Bajram Rexhepi, încercase să interzică sectele islamiste radicale, semn că acestea se făcuseră deja remarcate în peisajul kosovar. S-a lovit însă de legislația europeană care interzicea orice formă de violare a libertății religioase! ”Nu era în interesul mai-marilor Europei, nu vroiau să irite o serie de țări islamiste cu bani și pur și simplu nu au făcut nimic și nici pe kosovari nu i-au lăsat să facă”, susține cotidianul american. Acum, agenda wahhabită este urmată chiar și de o serie de oficiali kosovari, a declarat ministrul de Interne, Skender Hyseni, pentru ”New York Times”. ”Le-am spus că fac un deserviciu uriaș țării. Kosovo este, prin definiție, prin Constituție, o țară secularistă. A fost, istoric vorbind, un exemplu de toleranță religioasă și vrem să ne asigurăm că așa va rămâne”, a declarat ministrul.

Kosovo, pământ sărbesc la origini, care a prezervat semnificațiile spirituale și religioase sârbe până astăzi, a trecut printr-o serie de transformări demografice în ultimele secole. De la sfârșitul anilor 1940, s-a împărțit virtual în două părți egale, una sârbă, creștină și alta albaneză , musulmană și de atunci, proporția a început să se modifice. În anii 1990, Balcanii au trecut printr-o perioadă de războaie etnice devastatoare și Kosovo a plătit și ea tributul ei de sânge. NATO și-a folosit superioritatea militară pentru a înfrânge forțele sârbe și a da provinciei sârbe Kosovo independența de Belgrad. Fostul președinte american Bill Clinton și soția lui, senator și pretendent la funcția de președinte al SUA, sunt foarte admirați și respectați în Kosovo tocmai pentru că au fost... artizanii independenței acestei țări.