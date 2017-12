Bărbat acuzat că a amenințat trei copii cu pistolul

07:29:52 / 13 Iulie 2015

Dreptul la replica

Buna ziua !M-ar fi rusine sa semnez un astfel de articol domnisoara Alina Gaju.Sunt profund dezamagita de oamenii incompetenti si de cei manipulati politic, sper sa nu fie cazul. Ma simt lezata de ziarul dumneavoastra, atât eu, cat si intreaga familie ! Mi-ar fi rusine să scriu un astfel de articol , să aduc acuze atat de grave, nefondate, incalcand codul dentologic al ziaristului (art 1. Ziaristul are datoria primordiala de a relata adevarul, indiferent de consecintele ce le-ar putea avea asupra sa, obligatie ce decurge din dreptul constitutional al publicului de a fi corect informat). Am fost jurnalist ani de zile, dar niciodata nu am publicat un astfel de articol, in presa scrisa sau nu am elaborat reportaj, in televiziune, fara interviul partilor implcate in eveniment. Ziaristul va da publicitatii punctele de vedere ale tuturor partilor implicate in cazul unor pareri divergente.Nu se vor aduce acuzatii fara sa se ofere posibilitatea celui invinuit sa-si exprime punctul de vedere. Va rugam se ne dati aceasta șansă! Soțul meu este cel mai gospodar om pe care l-am cunoscut, cel mai bun tată si cel mai minunat om, aceste calitatati pot fi usor sesizate, printr-o ancheta socială, dacă nu sunt suficient de convingatoare, iar locul in care locuim si zona nu va arata acest lucru sau educatia copiilor nostri si evolutia lor la scoală). Nu cred ca e om in comuna Lumina care sa-si pietruiasca strada singur, sa ingrijeasca domeniul public, asa cum o face el, fara sa ceara sprijin autoritatilor locale. O face pentru ca isi iubeste familia si locul in care s-a nascut, dar in prezent dezamagit de oameni nedrepti, de hoti, de persoane necivilizate (care arunca gunoaie pe domeniul public, care fură din curtile si casele oamenilor s.a), de persoane care il jignesc, fara sa le faca nimic, de sistem in general si de societatea in care traim . Ati luat interviuri la vecini sau la organele de politie să vedeti daca are vre-o plangere sau daca a savarsit fapte antisociale, ori similare celor de care il acuzati? Am început cu aceasta descriere, poate veți intelege mai bine reacția lui si veți reveni la subiectul publicat, fără sa fie nevoie de acțiuni în instanță.Mă simt obligată să intervin si să-mi apăr familia si si ne cerem scuze public, daca am gresit fata de persoanele implicate, in acest scandal, care a luat amploare datorita unor jurnalisti incompetenti, care dezinformeaza opinia publica . Evenimentul s-a petrecut în felul urmator: In jurul orei 20.30, ne întorceam spre casă (eu, sotul si cele doua fetite minore), cu autoturismul personal. In timp ce parcam mașina în fața imobilului unde locuim, a vazut doi baietei, in jur de 10 ani, care aruncau un sac cu gonoi menajer (asa am crezut initial, dar de fapt am aflat ulterior ca era un caine mort), in fata casei noastre , intr-un șanț colector . Unul dintre copii, surprins si constient de fapta sa, a fugit alertând tot cartierul, să strige că l-a aruncat sotul meu in sant ( lucru neadevarat, copii mei erau in masina si au vazut tot incidentul) .Probabil stia ca va fi mustrat, pentru fapta sa, de parintii care il lasase nesupravegheat si a inscenat foarte bine rolul de victimă. Cel din urma copil a ramas sa ia gunoiul la indemnul sotului. Sotul meu l-a lasat usor in sant , fara sa-l agreseze sau sa-l jigneasca, lucru confirmat si de copil in fata organelor de politie, pentru a lua obiectul aruncat.Pentru ca nu a putuT sa-l ridice singur, sotul meu a intrat personal in sant si l-a luat, l-a pus in lada pe care a luat-o si i-a dat un carlig sa o traga sa o duca inapoi persoanei care ii determinase pe bietii copii nevinovati, sa-l arunce, respectiv patroana unui magazin alimentar de la coltul strazii. Cel din urma copil a declarat cine l-a pus sa arunce gunoiul, moment in care eu, care eram cu fetitele noastre in masina, am dat inapoi cu masina sa o chem pe doamna care a determinat acest incident, punand niste copii sa savarseasca o contravetie, sa arunce un caine mort in fata casei in care locuiesc, motivand ea ca e domeniul public si s-a gandit ca nu face nimic rau. Copilul care a fugit a alertat parintii sai si a celuilalt baietel. Primul cuplu tatal unuia dintre minori , sotia si un alt fiu, au venit agitati sa-i ceara explicatie sotului, dar nu au aseptat explicatii. Fara sa asculte sau sa fie convins ca nu i-a aruncat copilul in sant, asa cum sustinea unul din baietei, domnul in varsta de 50 de ani sau peste (nu-i cunoastem), s-a repezit cu mana in gatul sotului meu, iar un alt fiu al sau ( minor si el) i-a sarit in spatele sotului meu, iar alte doamne, care erau in zona, au reuțit sa-i desparta.Se aplanase conflictul, noi eram inca in masina fetele erau speriate, sotul intrase in casa, cu gand sa sune la politie, timp in care a venit un alt tanar, pe care eu incercam sa-l calmez si sa-i explic ce s-a intamplat. S-a recomandat ca fiind fratele celui care sustinea ca a fost aruncat in sant. Acesta a inceput sa arunce cuvinte jignitoare, sa-l acuze pe sotul meu ca il omoara, ca ii taie capul, ca da cu masina peste el si alte cuvinte, care l-au instigat si mai tare. Au venit si parintii acestuia, iar in moment cand incercau sa ceara explicatii si acestia din urma, tanarul tot aruna cuvinte jignitoare, fara incetare ( il facea betivan, lucu pe care il detesta cel mai mult, el nu a baut niciodata alcool; criminal si alte asemenea cuvinte vulgare si jignitoare), moment in care cel tanar a luat pietre în mana si intentiona sa arunce, însotit si de tata si mama sa, care nu au putut sa-l linisteasca, ba chiar incigeau spiritele prin acuze pe care i le aruncau sotului meu. In acel moment plin de tensiune si amenintari grave, sotul meu a plecat sa ia pistolul cu bile, neinarmat ( pentru care are acte in regula, fiind o arma de autoaparare), cu gand ca-i intimideaza pe agresori si sa pleace. Sotul meu era singur, noi eram speriate si fara nici o putere în fata unui grup de oameni, care il acuzau pe nedrept, fără să fie martorii incidentului ce a determinat scandalul si care au crezut in scenariul unui copil minor. Nu a fost folosita nici o amenintare impotriva copiilor sau a vreunei persoane, ba mai mult sotul meu si-a cerut scuze, față de copiii care au asistat, fără vina lor, la tot acest eveniment. Față de acuzele aduse, vă rugăm să respectați codul dentologic al ziaristului si să reveniti asupra reportajului, care ne aduce atingere asupra imaginii familiei in societate, care ne lezează. Vă rugăm să lăsați oamenii legii să facă dreptate, iar dumneavoastră să informati corect opinia publica ( Ziaristul va avea în vedere respectarea principiului prezumției de nevinovație, astfel încat nici un individ nu va fi catalogat drept infractor până cand o instanta juridică nu se va pronunta). Dupa efectuarea cercetarilor, fiecare va raspunde dupa fapta sa, cu siguranta.