Bărbatul care l-a stropit cu cerneală pe Emil Constantinescu cere demisia lui Tăriceanu şi a lui Băsescu

Românul Faur Isaia a devenit cunoscut în anul 2000, după ce l-a stropit cu cerneală pe fostul preşedinte Emil Constantinescu. Un an mai tîrziu, la Arad, a reuşit să se apropie de Ion Iliescu şi să-i înmîneze un plic. În 2002, Isaia a tăiat cablurile la un spectacol al unei televiziuni din Timişoara şi s-a urcat pe clădirea Universităţii din Bucureşti, supărat că nu a primit răspuns la memoriile înaintate autorităţilor. Ultima sa ispravă a avut loc în decembrie anul trecut, cînd a intrat în greva foamei, la Timişoara, de supărare că nu s-a putut înscrie în cursa prezidenţială din 2004. Ieri, Faur Isaia a apărut din nou în peisajul românesc, protestînd în centrul municipiului Timişoara, cerînd demisiile premierului şi şefului statului. Bărbatul şi-a agăţat o pancartă de piept, pe care scria “Jos Tăriceanu” şi “Jos Băsescu” şi a cerut demisia premierului şi preşedintelui, care "nu au informat poporul" despre o teorie de-a sa, respectiv "că nu clima este de vină pentru inundaţiile din 2005, ci forţele obscure": “Nu clima a fost de vină pentru revărsarea apelor, ci o armă hidrologică folosită de forţe obscure. Eram în detenţie în 2005, dar am informat autorităţile despre teoria mea. Am trimis nenumărate memorii şi nu am primit răspuns decît la o parte. Tăriceanu şi Băsescu trebuia să informeze poporul despre teoria mea. Pentru că nu au făcut-o, le cer demisia”. În cele din urmă, bărbatul a fost ridicat de jandarmi, pentru că nu avea autorizaţie pentru protest.