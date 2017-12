„Barometrul unui parlamentar sunt oamenii care au învestit speranţe“

Au rămas mai puțin de trei săptămâni până la alegerile parlamentare. În toată această perioadă, formațiunile politice duc o luptă strânsă pentru a atrage cât mai multe voturi. Creditat cu prima șansă la acest scrutin, PSD vine în fața electoratului constănțean cu două liste de candidați care au o mare experiență în ceea ce privește activitatea parlamentară și administrativă. Între candidații social democrați se numără și actualul deputat Florin Gheorghe, care a dovedit că a fost unul dintre cei mai activi parlamentari ai României. Inițiator al mai multor proiecte de lege, Florin Gheorghe a reușit să treacă prin Legislativ o serie de acte normative care au revoluționat administrația publică. Printre proiectele lui Gheorghe amintim doar legea prin care toate lucrările de infrastructură sunt garantate cel puţin 5 ani și legea prin care s-a impus transparentizarea tuturor achiziţiilor publice, pentru a elimina sifonarea banilor publici.

Reporter (Rep.): Bună ziua, domnule deputat Florin Gheorghe! În 19 decembrie încheiaţi primul mandat. Sunteți mulțumit de activitatea dumneavoastră în Parlamentul României?

Florin Gheorghe (F.G.): Dacă vrei o evaluare obiectivă, îi laşi pe alţii să îţi analizeze activitatea. Este motivul pentru care o să apelez la evaluările făcute independent, atât de Institutul de Politici Publice, cât şi de mass-media naţională. Ambele mă plasează în topul celor mai activi parlamentari din România, dar şi cel mai activ parlamentar din Constanţa. Eu, personal, cred că cea mai importantă evaluare este cea pe care o fac alegătorii constănţeni, cei care m-au mandatat în 2012 să le reprezint interesele. Ei trebuie să spună dacă mi-am făcut sau nu datoria. Constănțenii sunt barometrul meu de încredere pentru că am primit aprecieri şi susţinere din partea lor. Nu mi-e ruşine să privesc pe nimeni în ochi, pentru că am conştiinţa împăcată pentru am realizat ceva în cei patru ani de mandat.

Rep.: Aţi reuşit, de unul singur, mai mult decât au reuşit sute de parlamentari. Cum caracterizaţi acest succes?

F.G.: Simplu: muncă! Muncă multă şi să nu uiţi niciun moment că oamenii care te-au votat, vecinii tăi, familia ta, colegii tăi, părinţii colegilor copiilor tăi, şi-au învestit speranţe şi visuri în tine! Poţi să-i mai priveşti pe aceştia în ochi dacă nu îţi faci datoria? Sabia aceasta mi-a stat deasupra capului şi cred că, dacă parlamentarul nu uită acest lucru, nu are cum să nu aibă succes, nu are cum să nu aibă linişte! Sunt mândru de realizările mele legislative. Da! Am făcut mai mult decât au făcut unele grupuri parlamentare cu zeci de deputaţi. O lege pentru acvacultura marină, care să dea dreptul legal dobrogenilor să poată demara acest tip de activitate economică; o lege prin care toţi românii să poată consulta în mod gratuit legislaţia din „Monitorul Oficial al României“ și o lege pentru transparentizarea tuturor achiziţiilor publice, pentru a elimina sifonarea banilor publici. Acestea sunt doar câteva dintre succesele majore pe care le-am raportat în 4 ani de mandat. Ca să promovezi un act normativ trebuie să ai argumente solide! Numai aşa am putut să îmi conving colegii parlamentari să voteze favorabil. Imaginaţi-vă că am adresat peste 600 de interpelări premierului, membrilor Guvernului sau şefilor de instituţii subordonate Guvernului sau Parlamentului, iar multe dintre acestea au schimbat acte normative, au eliminat abuzuri ale unor instituţii publice sau au semnalat autorităţilor grave probleme administrative. Sunt câteva mii de pagini pe care le-am elaborat în aceşti 4 ani şi mi-aş dori să pot continua munca începută. Să ştiţi că eu am muncit chiar şi în vacanţele parlamentare, chiar mai mult decât în timpul sesiunilor ordinare. Sunt, de asemenea, mândru că am introdus pentru prima dată garanţia pentru lucrările publice! Constructor de profesie, ca tatăl meu, am impus, prin lege, garanţie minimă de cinci ani pentru lucrările de infrastructură, pentru că era o sfidare totală pentru breasla mea şi pentru plătitorii de taxe să nu poţi garanta o autostradă cinci ani. Şi un frigider are garanţie de cinci ani, dar apoi o autostradă! Mai mult, am impus ca defectele să fie remediate pe banii constructorului, pentru ca acesta să nu mai folosească materiale de proastă calitate şi să nu mai apară gropi în drum, la nici trei luni de la recepţia lucrării.

Aş mai adăuga faptul că, tot prin lege, am reuşit să scot la suprafaţă toate achiziţiile publice şi am impus ca toate să se facă prin sistemul electronic de achiziţii, unde sifonarea banilor publici devine, dacă nu imposibilă, cel puţin mai grea. Da, sunt mândru de aceste realizări, elaborate de mine, promovate de mine, pentru care m-am luptat de unul singur şi care aduc o rază de normalitate pentru noi toţi.

Rep.: De ce a scăzut încrederea în Parlamentul României?

F.G.: Motivele sunt numeroase. Unele ţin de modul în care îşi fac datoria unii parlamentari, în profund dispreţ faţă de alegători. Vă aduceţi aminte că lideri marcanţi, precum Crin Antonescu, au avut prezenţe şi de sub 3% în Parlament, adică în patru ani a trecut de câteva ori, uneori doar ca să îşi ridice indemnizaţia. Eu, în schimb, nu am lipsit niciodată! Da, niciodată, chiar dacă am făcut naveta de la Constanţa la Bucureşti. O altă cauză este legată de problemele pe care le-au avut unii membri ai Parlamentului în zona penală şi s-au încăpăţânat să se ascundă sub imunitate, deși ar fi fost mult mai onest să se ducă în instanţă şi să demonstreze în faţa judecătorului că sunt nevinovaţi. Pentru că foarte mulţi din cei prezentaţi sau anchetaţi chiar sunt nevinovaţi, însă, pentru că ţin cu dinţii de imunitate, evident că eticheta de vinovat vine de la sine. Mai sunt de adăugat şi alte aspecte, cum ar fi slaba profesionalizare a parlamentarilor şi calitatea scăzută a actelor normative care ies din Parlament.

Rep.: Oameni noi sau oameni vechi în Parlament? Care ar fi cea mai bună soluţie pentru Parlamentul României?

F.G.: Noi, românii, parcă ne încăpăţânăm să nu vrem să cunoaştem calea de mijloc. Mergem mereu dintr-o extremă în alta. Înţeleg că tema principală de campanie este legată de oameni noi, cu orice preţ. Să ştiţi că este un lucru extraordinar de bun. Dar depinde cum şi cu cine se face înnoirea. Mereu există un „dar”. Dacă nu ne uităm cu atenţie pe cine trimitem în Parlament, atunci vom compromite şi această idee. Să ştiţi că mie, ca absolvent de ştiinţe politice, mi-a luat mai bine de un an să mă adaptez procedurilor parlamentare, să studiez regulamentele, să înţeleg cutumele parlamentare. Mi-a luat un an pentru că m-a interesat foarte mult acest aspect. Au fost nopţi pe care nu le-am dormit doar ca să înţeleg cum funcţionează Parlamentul şi care sunt procedurile. În această logică, primul mandat al unui parlamentar este unul de iniţiere, de profesionalizare în această meserie extrem de grea şi, pentru unii, poate fi chiar un mandat ratat, pierdut, inutil. Nu o spun doar eu, ci o experţi în domeniu, faptul că profesionalizarea aleşilor este cheia succesului în consolidarea instituţiilor parlamentare. Este şi motivul pentru care, în democraţiile consolidate, alegerile vizează doar o treime dintre parlamentari, nu pe toţi, pentru a asigura continuitatea activităţilor. Susţin cu toată puterea înnoirea clasei politice, la fel cum susţin că un parlamentar profesionist, performant, onest și integru, indiferent de vârsta lui, nu trebuie înlăturat doar de dragul creşterii în sondaje sau pentru că aşa e la modă.