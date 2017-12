Băsescu sacrifică tema pactului pentru educaţie într-o competiţie de imagine

“Declaraţiile pe care le-aţi făcut după consumarea pseudo-consultărilor de la Cotroceni mă obligă să vă transmit această nouă scrisoare. Dacă aţi fi organizat consultări dedicate exclusiv Pactului Naţional pentru Educaţie, Partidul Social Democrat ar fi onorat invitaţia. Motivul refuzului nostru de a ne prezenta la consultările de joi, 29 decembrie, vi l-am trimis detaliat în scris. PSD nu poate accepta faptul că la referendumul pentru votul uninominal aţi făcut campanie pentru Partidul Democrat şi Partidul Liberal Democrat, ignorînd că legea uninominalului majoritar în două tururi a fost propusă de PSD şi respinsă de PD în Comisia de Cod Electoral. Ca şi în cazul votului uninominal, PSD a fost primul partid care a lansat încă din 2005 ideea încheierii unui Pact Naţional pentru Educaţie şi Cercetare. Am crezut şi credem în continuare că reforma sistemului politic şi investiţia în capitalul uman al naţiunii trebuie să reprezinte teme unificatoare pentru oamenii de stat din România. Am crezut şi cred în continuare că putem conveni asupra unui cadru politic agreat pe termen lung, astfel încît, indiferent cine este la guvernare, să avem o politică predictibilă şi coerentă în domeniul educaţiei. Din păcate însă, ca şi în cazul votului uninominal, aţi reuşit să sacrificaţi tema Pactului pentru Educaţie şi Cercetare pe altarul politicianismului îngust şi al competiţiei de imagine. Aţi ratat o nouă şansă de a demonstra că sînteţi capabil să vă ridicaţi deasupra partizanatului politic şi să deveniţi factorul generator de consens, nu de dispută în viaţa societăţii noastre. Dincolo însă de acest episod, nu e timpul pierdut. PSD va genera şi se va implica activ în orice dezbateri dedicate Pactului Naţional pentru Educaţie şi Cercetare. În acest sens, vă invităm încă o dată, la fel cum am procedat în scrisoarea pe care v-am trimis-o pe 18 iulie 2007, să răspundeţi pozitiv invitaţiei Academiei Române la dezbaterile pe Pactul Naţional pentru Educaţie şi Cercetare în contextul discuţiilor pe bugetul de stat pe 2008. Sînt convins că forţele politice responsabile pot găsi, cu sau fără dumneavoastră, un teren comun de dezbatere pentru încheierea Pactului Naţional pentru Educaţie înainte de expirarea actualului ciclu politic. Datorăm acest lucru milioanelor de familii cu copii, sutelor de mii de profesori şi generaţiilor viitoare, care ne vor judeca după responsabilitatea cu care acţionăm acum.

P.S. Mi-a plăcut poanta cu zgîriatul unghiilor la poarta Cotrocenilor. Vedeţi mai bine ca nu cumva cei pentru care faceţi campanie să fie cei care se zgîrie pe ochi...”

Reamintim că, şeful statului a avut, joi, consultări cu partidele politice, doar PD, PLD, UDMR şi grupul minorităţilor naţionale dînd curs invitaţiei, în timp ce PNL, PSD, PC şi PRM au refuzat să meargă la Cotroceni. După consultări, Băsescu a criticat partidele care nu au mers la Cotroceni, precizînd că va avea în vedere acest lucru cînd va desemna viitorul premier.