Bătut într-un bar din Mangalia

Un bărbat, în vîrstă de 25 de ani, din Mangalia, a ajuns sîmbătă dimineaţă, la spital cu multiple traumatisme şi fractură facială, după ce a fost bătut de circa 10 persoane în barul „Ritz“ din localitate. George Ioniţă a povestit că scandalul a izbucnit, vineri, pe la miezul nopţii, iar cei care l-au agresat sînt cunoscuţi ca fiind membrii unei grupări interlope din Mangalia. Victima susţine că totul a pornit din momentul în care l-a împins din greşeală pe un individ din bar. "M-am dus să cumpăr ceva şi, din greşeală, l-am atins pe unul cunoscut sub numele de Dafina. Mi-am cerut scuze, însă el le-a considerat ca o ofensă. M-am întors la masă, iar după cîteva minute am ieşit să îmi conduc prietena care a plecat acasă. Ei au ieşit după mine şi m-au lovit. Am intrat în local şi ei au venit după mine, m-au încercuit şi au început să mă lovească din nou cu pumnii şi picioarele“, a spus tînărul. În urma loviturilor, el a suferit o fractură facială şi urmează să fie operat. George Ioniţă a declarat că, după ce va ieşi din spital, îşi va scoate un certificat medico-legal cu numărul de zile de spitalizare şi va face plîngere împotriva agresorilor. Potrivit purtătorului de cuvînt al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Constanţa, Sarmizia Fetcu, poliţiştii au început deja o anchetă. "Se fac cercetări pentru a stabili cu exactitate împrejurările altercaţiei. Au fost identificaţi deja doi dintre agresori şi urmează audierea acestora“, a declarat Sarmizia Fetcu.