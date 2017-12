BC Farul a cedat clar şi în faţa Piteştiului

În etapa a 18-a a Ligii Naţionale de baschet masculin, BC Farul Constanţa a fost învinsă pe teren propriu, scor 97-57 (26-20, 24-9, 23-12, 24-16), de BCM Piteşti, formaţie care luptă pentru accederea în play-off. Chiar dacă adversarii porneau cu prima şansă, constănţenii sperau să lase o impresie mai bună, mai ales că se aflau în faţa propriilor suporteri. Debutul partidei le-a şi fost favorabil, de altfel, BC Farul conducând cu 15-12. A fost momentul în care antrenorul Hristu Şapera a trimis în teren “artileria grea”, Kenvarrios Tutt, Lamonte Ulmer, Pankracije Barac sau Ousmane Barro, iar tabela s-a modificat rapid. După 26-20 pentru BCM Piteşti la finele primelor zece minute, argeşenii s-au desprins la 50-29 la jumătatea meciului, suficient pentru ca pe teren să-şi facă apariţia toţi jucătorii de pe foaia oficială a oaspeţilor. Fără să forţeze, Piteştiul a câştigat şi următoarele parţiale, obţinând în final un succes categoric, scor 97-57. De menţionat că, din cele 57 de puncte ale Farului, 34 au fost marcate de Cezar Stănescu! Pentru BC Farul au marcat: Stănescu 34p (6x3), Senai 8p, Trandafir 5p, Olteanu şi Păun - câte 4g, Dănilă 2p.

„Am avut un prim sfert foarte bun, dar, din păcate, am cedat fizic şi meciul nu a mai avut istoric. Am jucat totuşi mai bine în atac, am evoluat mai combinativ. Rămâne să pregătim următoarele partide”, a precizat antrenorul Alexandru Olteanu.

În celelalte partide s-au consemnat rezultatele: Gaz Metan Mediaş - CSM Oradea 74-81, BC Timba Timişoara - U. Cluj 80-92, SCM Craiova - Energia Rovinari 87-85, Steaua CSM Bucureşti - BC Timişoara 83-69, BC Mureş Tg. Mureş - CSU Asesoft Ploieşti 81-60, Atlassib Sibiu - Concordia Chiajna 105-73.

Clasament: 1. Sibiu 32p, 2. Tg. Mureş 31p, 3. Ploieşti 31p, 4. Cluj 31p, 5. Oradea 30p, 6. Craiova 29p, 7. Piteşti 29p, 8. Rovinari 28p, 9. BC Timişoara 27p, 10. Steaua 25p, 11. Mediaş 24p, 12. Timba 20p, 13. BC FARUL CONSTANŢA 20p, 14. Chiajna 19p.