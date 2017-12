BCE cere imposibilul: guvernare responsabilă

Guvernele din zona euro ar trebui să-și redirecționeze cheltuielile spre investiții, cercetare și educație, a afirmat luni Benoit Coeure, membru în consiliul director al Băncii Centrale Europene, argumentând că instituția nu poate să sprijine creșterea economică de una singură - „Toate țările pot să-și facă structura impozitelor mai favorabilă creșterii și să-și redirecționeze cheltuielile spre investiții, cercetare și educație“. BCE a decis să reducă dobânzile și să majoreze achizițiile de active, pentru a opri răspândirea inflației extrem de scăzute în economia zonei euro. În prezent, dobânda-cheie a BCE este la un nivel record - zero; în plus, achizițiile lunare de obligațiuni au crescut de la 60 la 80 miliarde euro. Măsurile neconvenționale de politică monetară au pus sub presiune moneda euro și, implicit, au ajutat exporturile UE.