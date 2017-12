Belgia trebuie să aleagă: pro sau contra Israel!

Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a denunțat miercuri o întâlnire pe care premierul belgian, Charles Michel, a avut-o la Ierusalim cu reprezentanți a două organizații neguvernamentale care se opun colonizării teritoriilor palestiniene, informează AFP. Un responsabil al Breaking the Silence, unul dintre cele două ONG-uri, a confirmat pentru AFP că un alt responsabil al acestei organizații, precum și un lider al B'Tselem, un alt ONG, au avut o întrevedere cu premierul belgian, la Ierusalim. "I-am explicat ce facem și în ce fel continuarea ocupării de teritorii palestiniene pune de asemenea în pericol Israelul", a adăugat acest responsabil al Breaking the Silence, sub acoperirea anonimatului.

Ca reacție la această întâlnire, "premierul (Netanyahu) a ordonat Ministerului Afacerilor Externe să-și exprime reprobarea pe lângă ambasada Belgiei în Israel", se spune într-un comunicat al biroului de presă al premierului israelian. "În Israel, noi privim cu gravitate întrevederea premierului belgian cu lideri ai Breaking the Silence și B'Tselem în timpul vizitei sale în Israel", adaugă comunicatul. "Guvernul belgian trebuie să aleagă: fie să-și schimbe atitudinea, fie să continue această linie anti-israeliană", mai subliniază biroul de presă al premierului Netanyahu.

Parlamentul israelian a aprobat în iulie o lege controversată ce obligă organizațiile neguvernamentale care primesc cea mai mare parte din finanțări de la guverne străine să le declare. Acest text, potrivit detractorilor săi, țintește grupurile de stânga ce fac campanie pentru drepturile palestinienilor și care se opun colonizării în Cisiordania și Ierusalimul de Est ocupate. Pe lângă organizația "Pace acum" sunt vizate B'Tselem, care apără drepturile omului în teritoriile palestiniene, Breaking the Silence, care strânge mărturii ale soldaților israelieni ce operează în aceste teritorii, sau Adalah, organizație care apără drepturile arabilor israelieni.