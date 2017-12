Alin Petrache, președintele Federației Române de Rugby, a fost ales, astăzi, în funcția de președinte al Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR), din primul tur de scrutin la alegerile desfășurate cu prilejul Adunării Generale a forului olimpic național. Potrivit lui Amatto Zaharia, președintelui Federației Române de Kempo, Alin Petrache a obținut 143 de voturi, din 202 valabile, în timp ce Octavian Bellu a primit 33 de voturi, iar Elisabeta Lipă 21. Alin Petrache, care va avea un mandat de doi ani, îl înlocuiește pe Octavian Morariu, aflat la conducerea COSR din 2004. "Am rămas cu un gust amar, pentru că a fost o campanie urîtă. Am fost jigniţi, umiliţi. Dar trebuie să respect decizia preşedinţilor de federaţii", a spus Elisabeta Lipă. "Relaţia mea cu COSR se va schimba. E o instituţie în privinţa căreia am mari îndoieli!", a declarat Octavian Belu.