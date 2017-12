Ben Affleck, prietenul lui Jennifer Aniston

Actorii Ben Affleck şi Kris Kristofferson vor juca în comedia “He\'s Just Not That Into You”, din a cărei distribuţie mai fac parte vedete precum Jennifer Aniston, Scarlett Johansson sau Drew Barrymore. Ben Affleck va juca rolul prietenului lui Jennifer Aniston, un bărbat care nu vrea să se căsătorească, ceea ce duce la tensiuni în relaţia sa amoroasă. Kris Kristofferson îl va interpreta pe tatăl lui Jennifer Aniston, iar în alte roluri vor apărea Jennifer Connelly, Bradley Cooper, Kevin Connolly, Justin Long sau Ginnifer Goodwin. Pelicula spune poveştile unor personaje ce se intersectează în viaţă şi care uneori înţeleg, iar alteori nu, comportamentul celor din jur.