Beyonce și Jay-Z locuiesc în hoteluri diferite

Zvonurile despre iminenta despărțire a lui Beyonce de rapperul Jay-Z par să se confirme, având în vedere că presa a aflat că aceștia locuiesc în hoteluri separate în timpul turneului lor mondial comun, intitulat On The Run. Presa merge mai departe și vehiculează și că turneul ar putea fi anulat în curând. La fel de bine, însă, aceste informații ar putea fi și detaliile în care cei doi își pun speranțele ca biletele pentru concertele lor să se vândă. Pentru prima dată de la începutul colaborării lor muzicale, Beyonce și Jay-Z nu s-au mai bucurat de recordurile de vânzare a biletelor. Nu a ajutat deloc supramediatizarea vieții lor de cuplu, care a culminat cu altercația dintre Solange, sora lui Beyonce, și celebrul său cumnat.

Beyonce, de 32 de ani, şi Jay-Z, de 44 de ani, locuiesc în hoteluri diferite şi ajung separat la fiecare concert din turneu. Se pare că problemele conjugale ale cuplului ar putea duce la încheierea prematură a acestui turneu mondial, considerat o extravaganţă care a costat 100 de milioane de dolari și care este departe de a le aduce banii înapoi. Beyonce şi Jay-Z, care au cântat împreună, sâmbătă şi duminică, la Los Angeles, au programate două concerte la San Francisco, pe 5 şi 6 august. Turneul mondial se va încheia cu două reprezentaţii la Paris, pe 12 şi 13 septembrie. Totuși, dacă e să ne luăm după cele arătate pe scenă de cele două vedete, despărțirea este departe de a fi în cărți. Beyonce și Jay-Z s-au tot pipăit și au dansat lasciv pe scenă, arătând ca un cuplu cât se poate de fierbinte. Însă, potrivit unor surse citate de publicația ”The New York Post”, este foarte posibil ca Beyonce şi soţul ei să nu mai susţină ultimele show-uri programate în acest turneu mondial. ”Ar putea să nu mai ajungă împreună la San Francisco. Şi în mod sigur nu cred că vor ajunge la Paris”, a spus o sursă, care mai afirmă că manageri de la Live Nation şi de la HBO, alături de cel puţin patru avocaţi, au organizat o reuniune de urgenţă cu cele două vedete, joi, pentru a încerca să salveze căsnicia acestora. Se crede că managerii voiau să dea publicităţii o declaraţie de presă, însă Beyonce şi Jay-Z s-au opus, întrucât nu au reuşit să se pună de acord în legătură cu frazele care ar fi trebuit incluse în acea declaraţie comună. ”Există avocaţi care s-au alăturat turneului, dar ei nu au venit aici doar pentru a-i vedea cum cântă. Ei sunt aici pentru a sta de vorbă şi a-i ajuta să ajungă la o înţelegere”, a spus aceeaşi sursă.

Michael Rapido, CEO-ul companiei organizatoare de concerte Live Nation, şi Richard Plepler, CEO-ul grupului HBO, au solicitat acea întâlnire, înainte ca scandalul să devină un PR de coşmar. ”Michael Rapino este supărat pentru că tot scandalul este făcut în public, iar lucrurile sunt foarte tensionate între ei”, a adăugat sursa, care spune că una dintre problemele din căsnicia celor doi artişti este cauzată de personalitatea lui Jay-Z, care doreşte să aibă totul sub control. ”Au discutat despre interviurile inevitabile de după despărţirea lor, iar Jay-Z nu doreşte ca Beyonce să stea de vorbă cu Barbara Walters sau cu Oprah Winfrey şi să pretindă că a fost o victimă”, a spus sursa. Jay-Z are o avere estimată la peste 550 de milioane de dolari, iar Beyonce are o avere de circa 300 de milioane de dolari. Potrivit aceleiaşi surse, cei doi cântăreţi nu au încheiat un acord prenupţial, iar marele scandal va fi provocat de împărțirea bunurilor dobândite în comun. Rapperul american este cel care vrea cu disperare să îşi salveze căsnicia şi intenţionează să plece cu soţia lui într-o vacanţă de cinci săptămâni, înainte de ultimele două concerte programate în turneul mondial.