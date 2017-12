„Big Brother“ veghează asupra... datelor personale

S-ar părea că cea de-a patra întâlnire dintre preşedintele Iohannis şi liderii partidelor parlamentare pe tema pachetului „Big Brother“ a fost cu noroc. Consultările s-au finalizat, ieri, cu semnarea de către partide a unei inițiative legislative de modificare a uneia dintre legile „Big Brother“, cea privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private (506/2004). Consultările nu au ajuns însă la un consens în ce priveşte şi celelalte două legi, declarate neconstituţionale de CCR. Este vorba despre Legea securității cibernetice și Legea 82/2012 privind reținerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și de furnizorii de servicii de comunicație electronice destinate publicului. ”Discuțiile au pornit de la premisa îmbunătățirii cadrului normativ pentru a pune în acord nevoia de securitate cu apărarea drepturilor și libertăților individului. Cu această ocazie, liderii partidelor politice au semnat o inițiativă legislativă parlamentară de modificare și completare a Legii nr. 506/2004”, a precizat Administraţia Prezidenţială (AP) în comunicatul remis după întâlnire. ”Proiectul convenit astăzi urmărește să ofere garanții suplimentare pentru protejarea datelor personale și a dreptului la viață privată și să aducă o serie de clarificări pentru a elimina riscurile de abuz. Astfel, accesarea datelor cu caracter personal poate fi realizată doar într-un cadru precis delimitat, de către instanța de judecată sau numai cu autorizarea prealabilă a judecătorului”, potrivit AP. Preşedintele Klaus Iohannis și-a exprimat speranța că acest proiect va fi aprobat de Parlament și a subliniat, încă o dată, faptul că, într-o societate democratică, securitatea, respectarea legii și libertatea trebuie puse în acord. Reamintim că CCR a decis, în ianuarie, că toate cele trei legi ”Big Brother” sunt neconstituţionale.

Un consens „cu multe rezerve”

Liderul Grupului parlamentar al minorităților naționale, deputatul Varujan Pambuccian, a declarat, ieri, că discuțiile de la Cotroceni s-au finalizat amiabil, „cu multe rezerve”, afirmând că îl nemulțumește termenul în care vor fi reținute datele și va încerca să modifice în Parlament această prevedere. "Nu vorbim de un consens, ci de unul cu multe rezerve. Este vorba de proiectul de lege care se referă la retenția datelor de trafic, care a fost declarat neconstituțional în integralitatea lui de către CCR și care acum a fost refăcut. Există un lucru pozitiv care apare în proiect, nu se mai face vorbire despre, se spunea la un moment dat ce se înțelege prin datele de trafic și se vorbea de date conexe, partea aia de conexe a dispărut, ceea ce e foarte bine, pentru că acolo puteau să apară foarte multe lucruri pe care să nu le mai poată controla nimeni. A apărut un lucru pe care am încercat să îl introduc de multe ori: obligativitatea ca fișierul electronic să fie semnat cu semnătură electronică calificată", a declarat Pambuccian. El a adăugat că, în cazul în care fișierul electronic apare cu semnătură electronică, nu poate fi modificat, rolul semnăturii electronice fiind ca informația pe care o culegi să nu poată fi modificată ulterior. "Apare un principiu, ca fișierul acesta electronic să fie semnat ori de câte ori este luat în primire pentru prelucrare de către o persoană, în așa fel încât să se știe care a fost ultima persoană care a avut acces la el. De fapt, tot lanțul de semnături se poate vedea acolo și, dacă cumva apare o modificare, să nu fie una venită din eter și să fie foarte limpede cine a operat modificarea respectivă în fișier. Lucrurile astea ar fi un mare pas înainte", a susținut Pambuccian. El a arătat însă că există și "un pas înapoi", și anume termenul de retenție, care este de trei ani. "Dacă mai țineți minte, în 2008, când legea a trecut prin Comisia de IT, eu am pus acolo un termen de șase luni. Germania are patru luni, aici apar trei ani. De ce, nu știu, pentru că directiva europeană vorbea de între șase luni și doi ani. Nu l-am întrebat pe președinte de ce, pentru că nu s-a discutat în felul ăsta, s-a discutat în punctele de vedere ale fiecăruia dintre noi. Eu mi-am spus punctul de vedere", a afirmat liderul Grupului minorităților naționale.

Pambuccian a precizat că proiectul de lege o să intre în procedură parlamentară, unde poate fi modificat. "E bine să fim foarte atenți la el, e bine să se întâmple următoarele lucruri: să nu se poată preleva aceste date decât cu mandat de la judecător, să nu poată fi prelevate decât în formă electronică, semnat electronic și transmiterea lui din mână în mână să fie cu semnătură electronică. Și eu aș pune un termen mai scurt", a declarat Pambuccian, adăugând că proiectul de lege a fost pus la dispoziția liderilor de partide în urmă cu două săptămâni, pentru a fi consultat.