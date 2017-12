Bilanţ îmbucurător pe litoral

Turismul litoral înregistrează în acest sezon estival o revenire neaşteptat, după ce, anul trecut, a fost consemnat un puternic recul, după cinci ani de creştere succesivă. Acestea sînt concluziile primului bilanţ prezentat de către preşedintele Patronatului Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT), Dragoş Atanasiu, care a susţinut, la Constanţa, o conferinţă de presă alături de preşedintele ANAT - Regiunea Sud-Est, Corina Martin, şi reprezentantul TUI of World în România, Ciprian Popescu. ”Este foarte important că sezonul estival a debutat cu dreptul şi faptul că numărul turiştilor care au venit pe litoral în extrasezon, adică în luna mai, a crescut cu 50% în comparaţie cu 2006 este primul semn că turismul de litoral dă semne de revigorare. Este importantă majorarea numărului de turişti în extrasezon, pentru că acest lucru dictează tendinţa şi pentru lunile de vîrf. Din fericire, în acest sezon nu ne mai confruntăm cu problemele de anul trecut (gripa aviară, problema plajelor, etc.)”, a declarat Corina Martin. Ea a adăugat că, per ansamblu, numărul turiştilor care vor veni pe litoral va creşte în această vară cu 20% şi că, în perioada imediat următoare, gradul de ocupare al staţiunilor va fi de 100%, subliniind că în topul preferinţelor turiştilor se află şi în acest an staţiunile Mamaia şi Neptun. În ceea ce priveşte tarifele practicate de către hotelierii de pe litoral, Dragoş Atanasiu le-a sugerat turiştilor să caute “oferta zilei” în toate agenţiile de turism din ţară, întrucît au şanse să îşi achiziţioneze sejururi pe litoralul românesc în plin sezon estival, la preţuri similare acelora din mai. Preşedintele ANAT a explicat că aceste oferte se găsesc la agenţiile de turism specializate pe turismul de litoral, care au încheiat cu hotelierii contracte tip charter. “Tarifele de pe litoral sînt reglate de raportul cerere-ofertă, dar agenţiile de turism au negociat tarifele încă din toamna anului trecut. În cazul contractelor tip charter, agenţiile de turism şi-au rezervat, pentru întregul sezon estival, un număr fix de camere care trebuie să fie ocupate în permanenţă. De aici, apar super ofertele”, a explicat Dragoş Atanasiu. El a dat ca exemplu faptul că, în aceste zile, turiştii pot plăti pentru o noapte de cazare, la un hotel de trei stele din Neptun, doar 33 lei/persoană dacă apelează la serviciile unei agenţii de turism, în condiţiile în care preţurile de la recepţie depăşesc 600 lei/cameră/ noapte. Preşedintele ANAT a făcut referire şi la recentele scandaluri mediatice, declarînd că ”văduva neagră” şi ”dragonul de mare” nu sînt decît nişte gogoriţe, pe marginea cărora nu trebuie făcută o tragedie în condiţiile în care evenimente similare se înregistrează şi în alte ţări. La rîndul său, reprezentantul companiei TUI, Ciprian Popescu, a afirmat că, procentual, şi numărul turiştilor străini ce-şi petrec în această vară sejurul pe litoralul românesc este în creştere cu 10%, faţă de 2006. Din cei 60.000 de oaspeţi de peste hotare, majoritatea sînt ruşi, belaruşi şi ucraineni, numărul germanilor, francezilor şi slovenilor fiind în scădere cu aprox. 50 de procente.