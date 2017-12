Bill Cosby a primit un trofeu pentru întreaga carieră

Îndrăgitul actor de culoare a primit, luni, la Los Angeles, premiul Mark Twain, care i-a fost decernat în cadrul celei de-a 12-a gale anuale organizată de Centrul pentru Arte John F. Kennedy. Numeroşi actori de comedie şi reprezentanţi ai industriei de divertisment din SUA au fost prezenţi la această gală, pentru a saluta şi omagia impactul pe care Bill Cosby l-a avut de-a lungul anilor asupra umorului american. Actorii Jerry Seinfeld, Chris Rock, Sinbad şi Steven Wright s-au alăturat Phyliciei Rashad şi lui Malcolm-Jamal Warner, ambii membri ai echipei serialului ”The Cosby Show”, pentru a povesti diverse întîmplări amuzante referitoare la celebrul actor american şi pentru a prezenta cîteva dintre înregistrările celor mai cunoscute glume ale acestuia. Gala a fost înregistrată şi va fi difuzată de postul american PBS pe data de 4 noiembrie. Bill Cosby a fost prezent la ceremonie împreună cu soţia sa, Camille.

Phylicia Rashad şi Malcolm-Jamal Warner au relatat cîteva dintre lecţiile învăţate de la mentorul lor în industria de televiziune, pe platourile de filmare ale emisiunii ”The Cosby Show” şi au mărturisit că renumitul actor era întotdeauna foarte protector cu membrii echipei sale. În public s-a aflat şi Prima Doamnă, Michelle Obama, care a avut o discuţie privată cu Bill Cosby şi membrii echipei sale, după gală.

Mare iubitor de jazz, Bill Cosby a fost omagiat cu această ocazie şi prin cîteva piese interpretate de Wynton Marsalis, Jimmy Heath şi Willie Nelson. Buna lui prietenă Rita Moreno a susţinut un mini recital de jazz, iar cantautorul Len Chandler a interpretat piesa ”Beans in My Ear”. Bill Crosby a mai fost propus de două ori în trecut pentru a primi trofeul Mark Twain, însă l-a refuzat de fiecare dată, din cauza caracterului profan care a dominat prima ediţie a acestei gale, organizată în 1998, în onoarea laureatului din acel an, Richard Pryor.