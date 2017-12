„Black Sea Conducting Competition”, la cea de-a III-a ediție

Cea de-a III-a ediție a Concursului de Dirijat „Black Sea Conducting Competition”, care se desfășoară pe scena Teatrului Național de Operă și Balet (TNOB) „Oleg Danovski”, a debutat ieri dimineață. În acest an, au fost acceptați în concurs nu mai puțin de 20 de dirijori din întreaga lume, deși la preselecții s-au înscris mult mai mulți. Concursul se desfășoară până sâmbătă, când va avea loc gala laureaților.

UN CRESCENDO AL COMPETIȚIEI Ediția din acest an a concursului a debutat ieri, de la ora 10.00, cu primele reprezentații ale participanților. Directorul instituției gazdă, soprana Daniela Vlădescu, este membru al juriului și urmărește integral desfășurarea acestor reprezentații care, în opinia ei, sunt dovada unui eveniment deosebit, ce a căpătat amploare în scurt timp. „Concursul e mai redutabil în acest an. Chiar dacă am început timid, cu doar opt participanți, în urmă cu trei ani, acum sunt 20, deși s-au înscris mai mulți. Cei care nu participă în cadrul acestui concurs vor avea însă ocazia să își demonstreze aptitudinile la concursul de dirijat operă din primăvară”, a declarat Daniela Vlădescu.

PROGRAM ȘI PREMII Concursul se află în prima etapă, fără spectatori, care se desfășoară până joi, inclusiv, între orele 10.00 - 14.00. În acest interval, fiecare concurent are la dispoziție câte 40 de minute cu orchestra, pentru a convinge juriul că merită să acceadă în etapa următoare. În ziua de vineri vor evolua și cei șase finaliști, trei dimineață și trei după-amiază, care vor avea câte o oră la dispoziție cu orchestra. Sâmbătă, de la ora 19.00. va avea loc gala laureaților. La acest adevărat regal dirijoral, publicul constănțean va avea acces pe baza biletelor achiziționate de la sediul teatrului, la prețuri cuprinse între 15 și 50 lei, în funcție de locurile din sală. Vor fi premiați, la sfârșitul spectacolului, ocupanții primelor trei locuri și nu numai. Premiul I este în valoare de 3.000 de euro, premiul al doilea - 2.000 de euro, iar premiul al III-lea - 1.000 de euro, însă vor mai fi acordate și alte premii speciale finaliștilor.

AȘTEPTĂRI LA DEBUT DE STAGIUNE Acest eveniment reprezintă, practic, debutul stagiunii de toamnă a TNOB „Oleg Danovski”, moment spre care reprezentanții instituției privesc cu optimism. Directorul Daniela Vlădescu are, în acest an, așteptări din ce în ce mai mari referitor la calitatea spectacolelor, direct proporțională cu interesul publicului. „Îmi doresc să avem din ce în ce mai mulți spectatori. Avem artiști serioși și sperăm să nu dezamăgim pe nimeni, mai ales că de la an la an ne-am bucurat de tot mai multă apreciere. Vrem să contribuim în continuare din plin la viața culturală și muzicală a orașului. Trebuie să ne reconfirmăm statutul și să mergem înainte, să evoluăm așa cum putem, în ciuda neajunsurilor unei instituții care funcționează cu un minimum de personal și resurse”, a conchis Daniela Vlădescu.